W poniedziałek o 6 rano przed domem Ziobry w Jeruzalu pojawili się policjanci. Dzwonili domofonem, ale nikt im nie odpowiedział. – Policjanci przed chwilą podjęli próbę realizacji nakazu doprowadzenia świadka zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie – przekazała młodsza aspirant Aneta Placek, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Skierniewicach. Dodała, że policja w sprawie Ziobry ma dalszy plan działania, ale nie będzie zdradzać szczegółów.

We wrześniu 2024 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała Sejmu o powołaniu komisji ds. Pegasusa była niezgodna z konstytucją.

Sejm odpowiedział na rozstrzygnięcie TK uchwałą, w której stwierdzono, że „uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu”. Od tego momentu orzeczenia TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

Zbigniew Ziobro przyleci do Polski. Policja szukała go w domu

Ziobro w niedzielę wieczorem na antenie wPolsce24 poinformował, że obecnie nie ma go w Polsce i zamierza wrócić do Warszawy z Brukseli w poniedziałek rano. Jego samolot ma wylądować w Polsce około godziny 10.

– Postanowiłem przylecieć do Polski. W poniedziałek wylatuję z Brukseli samolotem o 7.50. Przy okazji chciałem powiedzieć ministrowi spraw wewnętrznych (...), żeby pan Marcin Kierwiński nie wysyłał policjantów i nie zastraszał moich starszych teściów, czy do mojego kolegi, czy nie straszył może jeszcze mojej mamy w Krynicy kolejnymi patrolami, czy moich sąsiadów w Jeruzalu, bo mnie tam nigdzie nie będzie – mówił Ziobro cytowany przez wpolityce.pl.