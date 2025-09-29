Aktualizacja: 29.09.2025 08:09 Publikacja: 29.09.2025 07:28
Zbigniew Ziobro
Foto: PAP/Albert Zawada
W połowie września Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości ma zostać przesłuchany w charakterze świadka.
Od niemal roku sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa chciała przeprowadzić Ziobrę. Były minister ośmiokrotnie był wzywany na przesłuchanie i ani razu się nie pojawił. Ostatnią próbę podjęto pod koniec czerwca.
Czytaj więcej
Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się we wtorek na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego m...
W poniedziałek o 6 rano przed domem Ziobry w Jeruzalu pojawili się policjanci. Dzwonili domofonem, ale nikt im nie odpowiedział. – Policjanci przed chwilą podjęli próbę realizacji nakazu doprowadzenia świadka zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie – przekazała młodsza aspirant Aneta Placek, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Skierniewicach. Dodała, że policja w sprawie Ziobry ma dalszy plan działania, ale nie będzie zdradzać szczegółów.
We wrześniu 2024 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała Sejmu o powołaniu komisji ds. Pegasusa była niezgodna z konstytucją.
Sejm odpowiedział na rozstrzygnięcie TK uchwałą, w której stwierdzono, że „uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu”. Od tego momentu orzeczenia TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.
Ziobro w niedzielę wieczorem na antenie wPolsce24 poinformował, że obecnie nie ma go w Polsce i zamierza wrócić do Warszawy z Brukseli w poniedziałek rano. Jego samolot ma wylądować w Polsce około godziny 10.
– Postanowiłem przylecieć do Polski. W poniedziałek wylatuję z Brukseli samolotem o 7.50. Przy okazji chciałem powiedzieć ministrowi spraw wewnętrznych (...), żeby pan Marcin Kierwiński nie wysyłał policjantów i nie zastraszał moich starszych teściów, czy do mojego kolegi, czy nie straszył może jeszcze mojej mamy w Krynicy kolejnymi patrolami, czy moich sąsiadów w Jeruzalu, bo mnie tam nigdzie nie będzie – mówił Ziobro cytowany przez wpolityce.pl.
Czytaj więcej
W środę sejmowa komisja regulaminowa zagłosowała za wnioskiem o wyrażenie przez Sejm zgody na zat...
– Nie jest dla chyba większości osób, które obserwują scenę polityczną, tajemnicą, że po tym, jak przechodziłem bardzo skomplikowaną operację usunięcia nowotworu złośliwego z przerzutami właśnie w Belgii, podlegając różnym procesom rehabilitacji. Z tego powodu siłą rzeczy bardzo często jestem (w Belgii – red.) – dodał były minister sprawiedliwości.
Ziobro niepojawianie się przed komisją początkowo tłumaczył chorobą, ale od końca września ubiegłego roku powołuje się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że komisja działa nielegalnie.
Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa swoje posiedzenie ma rozpocząć o godzinie 10.30. Jednym z punktów jest przesłuchanie Ziobry.
Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od od 16 listopada 2015 r. do do 20 listopada 2023 r.
Jak działa oprogramowanie Pegasus
Foto: PAP
Oprogramowanie Pegasus zakupiono ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości od izraelskiej firmy NSO. Oprogramowanie to, pozwalające na przejęcie pełnej kontroli nad zainfekowanym nim telefonem miało być wykorzystywane m.in. do inwigilowania Krzysztofa Brejzy, obecnie europosła KO, w czasie, gdy był on szefem sztabu wyborczego KO. Za pomocą Pegasusa inwigilowana miała być też prokurator Ewa Wrzosek, lider AGROUnii, a obecnie wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, Roman Giertych (adwokat, dziś poseł KO) czy były wiceminister obrony, były dowódca wojsk lądowych, gen. Waldemar Skrzypczak.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W połowie września Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości ma zostać przesłuchany w charakterze świadka.
Od niemal roku sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa chciała przeprowadzić Ziobrę. Były minister ośmiokrotnie był wzywany na przesłuchanie i ani razu się nie pojawił. Ostatnią próbę podjęto pod koniec czerwca.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia w sobotę zapowiedział, że nie będę ubiegać się w styczniowych...
Polacy są podzieleni w ocenie pracy Donalda Tuska – wskazuje najnowszy sondaż przeprowadzony przez United Survey...
„Kto, Pani/Pana zdaniem, z perspektywy czasu, byłby lepszym prezydentem USA biorąc pod uwagę polskie interesy?”...
Rząd nie poprze projektów Lewicy i Polski 2050 ograniczających sprzedaż alkoholu, ale i tak mają one szanse w Se...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas