W niedzielę w Mołdawii odbyły się wybory parlamentarne, które są kluczowe dla przyszłości kraju, między innymi tej związanej z wejściem do UE. Prounijna Partia Działania i Solidarności walczyła w nich o utrzymanie większości i podkreślała, że zwycięstwo jej konkurentów z partii prorosyjskich zagrozi akcesji do Wspólnoty.

W wyborach do 101-osobowego parlamentu startowało 15 partii politycznych, trzy bloki i czterech kandydatów niezależnych. W głosowaniu nie przeprowadzono exit poll, ale pojawiły się już pierwsze wyniki.

Wybory parlamentarne w Mołdawii. Są wstępne wyniki

Wyniki – po przeliczeniu ok. 99,91 procent głosów – wskazują, że w wyborach parlamentarnych w Mołdawii prowadzi proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS), zyskując 50,16 proc. głosów, niemal 26 punktów procentowych więcej niż prorosyjski „Patriotyczny Blok”, który – według strony internetowej Komisji Wyborczej – uzyskał ok. 24,19 proc. głosów.

7,97 proc. głosów zdobył Blok Alternatywa, centrolewicowa koalicja stworzona przez mera Kiszyniowa Iona Cebana, byłego kandydata na prezydenta Alexandra Stoianoglo (w 2024 roku przegrał w wyborach z Maią Sandu) oraz byłego premiera Iona Chicu. Formacja ta określa się mianem proeuropejskiej.