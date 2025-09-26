Premier Słowacji Robert Fico określił zmiany konstytucyjne mianem „tamy przeciw progresywizmowi”. Fico znany jest z konserwatywnych poglądów na kwestie społeczne.

Jakie poprawki wpisała Słowacja do konstytucji?

Krytycy Fico, w tym obrońcy praw człowieka i część środowisk prawnych wskazują, że zmiana w konstytucji stoi w sprzeczności ze zobowiązaniami Słowacji jako państwa UE oraz z traktatami międzynarodowymi, których stroną jest Słowacja.

Jedna z poprawek stanowi, że jedynymi uznawanymi płciami na Słowacji są płeć męska i żeńska, że program szkolny musi szanować „kulturowe i etyczne normy zapisane w konstytucji”. Zmiany w prawie zaostrzają też przepisy ws. adopcji – wykluczając z możliwości adoptowania par jednopłciowych. Do konstytucji wpisano też zakaz surogacji oraz zagwarantowano dzieciom prawa do poznania biologicznych rodziców.

Zgodnie z przyjętą poprawką „Republika Słowacka zachowuje suwerenność we wszystkich kwestiach dotyczących tożsamości narodowej”, w szczególności w kwestiach kulturowych i etycznych oraz związanych z edukacją. W ramach zmian zapisano w konstytucji również ochronę dzieci przed seksualizacją w szkołach.