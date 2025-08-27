Aktualizacja: 27.08.2025 13:31 Publikacja: 27.08.2025 12:34
Prezydent Karol Nawrocki
– Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania „pachana”. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego – powiedział na antenie Polsat News ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko.
Słowa te wywołały błyskawiczną reakcję prowadzącej program Agnieszki Gozdyry. – To jest obraźliwe dla głowy państwa polskiego i wydaje mi się, że powinien pan się zastanowić, czy takie określenie jest na miejscu. Porównuje pan polskiego prezydenta do osoby z więziennego otoczenia. To jest przekroczenie granicy – mówiła dziennikarka Polsat News.
– Nie uważam, że to przekroczenie granicy – odrzekł Mazurenko. – Ja porównuję zachowania konkretnej osoby, nie chcę podważać instytucji prezydenta. Jego zachowanie uderza w bezbronnych ukraińskich imigrantów – stwierdził.
Prowadząca program zapytała również swojego rozmówcę o niedawny incydent z flagami z symbolami banderowskimi na koncercie białoruskiego rapera Maksa Korża na Stadionie Narodowym w Warszawie. – Przychodzi pani łatwo narracja, którą narzucają Federacja Rosyjska oraz narastający w Polsce „faszyści z Konfederacji”, którzy ten temat podgrzewają – odparł Mazurenko, dodając, że obserwuje w Polsce ostatnio zjawisko „ukrainofobii”, które wykorzystuje w wojnie informacyjnej Rosja.
„Myślę, że mój dzisiejszy gość, p. Witalij Mazurenko, mocno zaszkodził społeczności ukraińskiej. Dodatkowo, jako posiadacz polskiego obywatelstwa (co podkreślał) wykazał się absolutnym brakiem zrozumienia polskiego punktu widzenia trudnej historii” – napisała po programie na swoim profilu na platformie X Agnieszka Gozdyra.
Sprawę skomentował także rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. „Jeśli ktokolwiek miał jakieś wątpliwości, że pożyteczni idioci wspierają antagonizmy podsycane przez cynicznych polityków, to po dzisiejszych wypowiedziach, tych wątpliwości mieć już nie powinien. A na pytanie w czyim to jest interesie, odpowiedź jest oczywista…” – napisał na platformie X.
Doradca prezydenta Błażej Poboży napisał na X: „W.Mazurenko swoim skandalicznym wystąpieniem potwierdził zasadność propozycji wydłużenia procedury przyznawania obywatelstwa polskiego. Polska konstytucja nie pozwala na odebranie obywatelstwa, ale mamy prawo oczekiwać natychmiastowych działań prokuratury z art. 135 par. 2 k.k.” –napisał na swoim profilu na platformie X. Przepis, na który powołał się Błażej Poboży stanowi, że „Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
Późnym wieczorem Witalij Mazurenko opublikował wpis na portalu Facebook, w którym przeprosił za swoje słowa. „Z głębokim smutkiem przyjąłem fakt, że moja wczorajsza wypowiedź w programie »Debata z Gozdyrą« uraziła wielu z Was” –napisał.
„Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pragnę podkreślić, że darzę instytucje państwa na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej pełnym szacunkiem. Przepraszam wszystkich, których uczucia mogły zostać dotknięte moimi słowami. Vox populi, vox Dei” –dodał.
Obserwator Międzynarodowy, w którym do tej pory pracował Mazurenko, wydał oświadczenie, w którym zaznaczył, że nie akceptuje podważania powagi urzędu Prezydenta RP. „Jako polski portal stanowczo nie akceptujemy i nie tolerujemy podważania powagi urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”– czytamy w oświadczeniu. Redakcja zapewniła, że takie zachowania nie będą tolerowane w przyszłości.
„Informujemy, że w trybie natychmiastowym podjęta została decyzja o zakończeniu współpracy z panem Witalijem Mazurenką. Osoba ta traci również funkcję zastępcy redaktora naczelnego w naszej redakcji” –dodano w oświadczeniu.
Witalij Mazurenko mieszka w Polsce od 2016 r. Jak mówił w 2016 r. w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, języka polskiego nauczył się w trakcie pracy „na słuchawce” w Warszawie, czytał też sporo książek. Pierwszy raz z językiem polskim zetknął się jako 18-latek.
Polskie obywatelstwo Witalij Mazurenko ma od 2019 r., które otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy. Z wykształcenia jest prawnikiem. Od wielu lat był związany z serwisem Obserwator Międzynarodowy. W trakcie Euromajdanu w 2013 r. był najpierw w Kijowie, a następnie w Odessie. Niedługo później przyjechał do Polski.
