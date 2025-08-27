– Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania „pachana”. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego – powiedział na antenie Polsat News ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko.

Słowa te wywołały błyskawiczną reakcję prowadzącej program Agnieszki Gozdyry. – To jest obraźliwe dla głowy państwa polskiego i wydaje mi się, że powinien pan się zastanowić, czy takie określenie jest na miejscu. Porównuje pan polskiego prezydenta do osoby z więziennego otoczenia. To jest przekroczenie granicy – mówiła dziennikarka Polsat News.

– Nie uważam, że to przekroczenie granicy – odrzekł Mazurenko. – Ja porównuję zachowania konkretnej osoby, nie chcę podważać instytucji prezydenta. Jego zachowanie uderza w bezbronnych ukraińskich imigrantów – stwierdził.

Prowadząca program zapytała również swojego rozmówcę o niedawny incydent z flagami z symbolami banderowskimi na koncercie białoruskiego rapera Maksa Korża na Stadionie Narodowym w Warszawie. – Przychodzi pani łatwo narracja, którą narzucają Federacja Rosyjska oraz narastający w Polsce „faszyści z Konfederacji”, którzy ten temat podgrzewają – odparł Mazurenko, dodając, że obserwuje w Polsce ostatnio zjawisko „ukrainofobii”, które wykorzystuje w wojnie informacyjnej Rosja.