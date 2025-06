09:23 Na sali nie ma posłów Prawa i Sprawiedliwości

09:18 „Przypomnijcie sobie, jak ważne sprawy spowodowały, że Polacy dali nam w ręce odpowiedzialność za ojczyznę”

- Zarówno mandat od ludzi, Konstytucja oraz ogrom wyzwań, jakie stoją przed Polską, powodują, że dziś musimy odnowić ten mandat odpowiedzialności, jaki na siebie wzięliśmy - mówił premier.

09:16 „My na pewno uszanujemy wynik wyborów”

- Będę apelował do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za kontrolę, przebieg i uznanie legalności wyborów, aby bardzo rzetelnie oceniły wszystkie sygnały o nieprawidłowościach lub ryzykach fałszu – zapowiedział Tusk.

09:13 „Nic nie zwalnia nas z odpowiedzialności za losy kraju”

- 11 milionów wyborców w październiku i 10 mln kilka dni temu powiedziało: „macie dalej robić swoją robotę” - powiedział premier.

09:11 „Czeka nas 2,5 roku bardzo ciężkiej pracy w niekorzystnych warunkach”

- Chcę wyraźnie podkreślić, że zwracam się o wotum zaufania, bo mam przekonanie, wiarę i pewność, że mamy mandat do rządzenia i brania odpowiedzialności za to, co w Polsce się dzieje – mówił Tusk.

09:09 Donald Tusk rozpoczyna exposé

- Pozwólcie, że, nie marnując waszego czasu i czasu Polaków, przejdę od razu do sedna – powiedział premier.

09:06 Marszałek Sejmu rozpoczyna obrady

09:04 Jarosław Kaczyński: Przedstawimy nasze stanowisko wobec rządu

- Dzisiaj mamy ważne, chociaż z góry rozstrzygnięte, wiadomo, jaki będzie wynik, głosowanie. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. I to jest okazja do tego, żeby przedstawić nasze stanowisko wobec tego rządu, wobec tych kilkunastu miesięcy jego władzy – mówił przed Sejmem prezes PiS.

09:02 Szymon Hołownia: Jesteśmy w tym rządzie po to, żeby zrealizować rzeczy, na które się umówiliśmy

- Jesteśmy tym, czym byliśmy w 2023 roku. Jesteśmy partią wkurzonych rodziców. Nie myślimy w kategoriach prawicowo-lewicowych. Poszliśmy do polityki, żeby zmieniać Polskę dla naszych dzieci. Nie angażujemy się w duopole, i zapraszamy każdego, kto chcę zmieniać Polskę na lepsze – mówił przed rozpoczęciem obrad marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

09:01 Andrzej Duda: Spokojnie poczekajmy na decyzję parlamentu

- To jest przede wszystkim decyzja parlamentu i na tę decyzję spokojnie poczekajmy. To parlamentarzyści to ocenią. To kwestia również i relacji politycznych pomiędzy ugrupowaniami i wewnątrz ugrupowań, więc trudno jest mi na te tematy się wypowiadać jednoznacznie, jakie tam te relacje panują, zwłaszcza w okresie po wyborach prezydenckich – powiedział prezydent zapytany o głosowanie w Sejmie.

09:00 Czego spodziewa się Władysław Kosiniak-Kamysz?

– Jeśli chodzi o stabilność, bezpieczeństwo tego głosowania – nie mam tutaj obaw, jestem spokojny - powiedział w TVN24 szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Rekonstrukcja nie może opierać się tylko na wymianie osób, tylko również na zmianie struktury rządu – ocenił lider PSL.

08:58 Kto nie poprze rządu Tuska?

Przeciw wyrażeniu wotum zaufania zagłosują, jak wynika z deklaracji, członkowie PiS, Konfederacji i Razem. - Jesteśmy partią opozycyjną, więc oczywiście wotum nie poprzemy - zapowiadał Adrian Zandberg.

08:55 Donald Tusk: Rządowy plan awaryjny będzie wymagać „jedności i odwagi” koalicjantów

Premier po wyborach powiedział, że głosowanie nad wotum zaufania będzie pierwszym testem dla koalicji rządzącej. - Pamiętajmy, umówiliśmy się na wielką rzecz, wymagającą siły, wytrwałości i być może więcej czasu, niż byśmy chcieli. W demokracji walka nigdy się nie kończy - mówił Tusk.

08:52 Jacek Nizinkiewicz: Co powinien powiedzieć Tusk?

Konkrety – to słowo powtarza się w rozmowach z politykami koalicji 15 października. Tego oczekują od premiera w exposé. Jasno wytyczonych celów i planu dla Polski, który będzie realizowany. Nie tylko obietnic bez pokrycia.

08:50 Na czym polega wotum zaufania?

Jak wskazuje art. 160 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Premier Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Wotum zaufania jest uchwałą parlamentu, która zostaje podjęta podczas specjalnego głosowania. Uchwała ta ma wyrazić zaufanie do działalności całego rządu lub jego poszczególnych członków. Głosowanie odbywa się w dwóch sytuacjach. Pierwszą z nich jest powołanie nowego rządu. Po wyborach ma on 14 dni na to, by uzyskać wotum zaufania. Parlament udziela go większością głosów, przy obecności co najmniej połowy posłów. O wotum zaufania można też wnioskować w każdym innym momencie działania Rady Ministrów. Taka sytuacja ma miejsce aktualnie.