Karol Nawrocki poddał się testom na obecność narkotyków

Podczas debaty transmitowanej w piątek wieczorem w TVP, TVN24 i Polsat News prezes IPN, Karol Nawrocki, w pewnym momencie wykonał gest, który wzbudził falę pytań i komentarzy. Zbliżył dłonie do twarzy, zakrywając nos i usta.

Snus Karola Nawrockiego podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim

Paweł Szefernaker, szef sztabu Nawrockiego, wyjaśnił, że tym, co zażył podczas debaty kandydat PiS, był tzw. snus, czyli woreczek nikotynowy. – Skoro opinię publiczną interesuje mój gest podczas debaty, to odpowiadam, że był to woreczek nikotynowy – mówił później Nawrocki w RMF FM.

Szefernaker zaprosił „tych, którzy mają jakieś niezdrowe sugestie” na otwarte testy wydolnościowe i zdrowotne. Potem zwrócił się do szefowej sztabu Trzaskowskiego, Wioletty Paprockiej, o kontakt „w celu ustalenia szczegółów przeprowadzenia testów”.

Karol Nawrocki: Polacy chcą mieć pewność

We wtorek Nawrocki wykonał test na obecność narkotyków. W próbkach moczu nie wykryto niedozwolonych substancji. – Widzimy, że mój kontrkandydat i jego sztab obawiają się w wielu tematach konfrontacji z faktami. Także chyba nie jest gotowy do tego, aby poddawać się kolejnym badaniom – powiedział Nawrocki w rozmowie z Radiem Eska.