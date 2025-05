Podczas konferencji prasowej w Krakowie Władysław Kosiniak-Kamysz zapytany został o Karola Nawrockiego, popieranego przez PiS kandydata na prezydenta. Skomentował między innymi doniesienia o jego udziale w ustawkach pseudokibiców.

- Ciekawe, jak się to ma do przykazania związanego z miłością bliźniego. Czy udział w bójkach, to jest to, czym się powinien charakteryzować Prezydent RP? Czy udział w bójkach, ustawkach kibicowskich, to jest coś, co jest najlepszą rekomendacją?. [...] Czy to jest wypełnianie tego przykazania? [...] Czy udział w bójkach i ustawkach kibicowskich jest kierowaniem się wartościami chrześcijańskimi? - powiedział wicepremier.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Doniesienia o Nawrockim? Gloryfikuje się udział w bójkach

Zdaniem lidera PSL „doszliśmy do jakiegoś absurdu”. - Ośmiesza się znajomość języków, a gloryfikuje się udział w bójkach. To kompletne pomieszanie - powiedział Kosiniak-Kamysz. - Jeżeli to jest prawda, że Karol Nawrocki brał udział nie tak dawno w ustawkach, w bójkach kibicowskich, to jestem ciekawy też głosu Kościoła. Powiem szczerze, tu w Małopolsce trzeba o to zapytać - dodał.

Polityk powiedział również, że w Małopolsce słyszy od koleżanek i kolegów, że „ze strony księży jest dość mocne wsparcie dla jednego kandydata”. - Nie pierwszy raz tego doświadczamy, nadużywania ambony i wykorzystywania Kościoła do celów politycznych - podkreślił.