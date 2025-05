Wzywając do pełnej mobilizacji, Kaczyński pisze: „Dlatego ponownie wzywam i apeluję do wszystkich Państwa: stańcie z pełną mocą do walki o dobrą przyszłość Polski! W tych dniach nie ma miejsca na znużenie, na samozadowolenie, na złudne poczucie przewagi”. Podkreśla, że PiS swoje poparcie dla „obywatelskiego” kandydata na prezydenta musi zademonstrować podczas niedzielnego marszu w Warszawie! „Pokażmy wspólnie, że jesteśmy za Polską!” – apeluje.



List kończy się apelem o maksymalne zaangażowanie działaczy PiS. „Decydujące starcie dopiero przed nami. Wszystko jest w naszych rękach. Nie pozwólmy, by stracić tą ogromną szansę. Walczmy – do ostatniego dnia, do ostatniego głosu. Musimy to zrobić, bo stawką tych wyborów jest Polska” – podkreśla Jarosław Kaczyński.