Do tych środków dołączyła się we wtorek Wielka Brytania, zapowiadając około 100 nowych środków sankcyjnych. – Wzywamy Rosję, aby natychmiast doprowadziła do bezwarunkowego zawieszenia broni, co stworzy warunki do rozmów pokojowych – powiedział szef brytyjskiej dyplomacji David Lammy. Wśród wprowadzonych restrykcji jest 46 rosyjskich banków, petersburska giełda papierów wartościowych oraz rosyjska agencja ubezpieczania wkładów bankowych. Na karnej liście znaleźli się też producenci komponentów do budowy rakiet średniego zasięgu stacjonujących m.in. w obwodzie królewieckim.

Nawet jeśli Ameryka wstrzyma pomoc wojskową dla Ukrainy, front się nie załamie – twierdzi waszyngtoński IISS

Czy to wszystko powstrzyma Putina? Na krótką metę to wątpliwe. Tym bardziej że w omawianych środkach zabrakło rozwiązania „atomowego”: nałożenie 500-proc. ceł na te kraje, które – jak Indie czy Chiny – sprowadzają rosyjską ropę. Taka propozycja znajduje się w amerykańskim Senacie i ma poparcie 80 proc. jej członków. Raczej nie ma jednak szans, aby bez błogosławieństwa Trumpa została zatwierdzona.

Sama Europa przynajmniej na razie nie ma zaś odwagi sięgnąć po środki, które de facto wywołają światową wojnę handlową. Pozostaje też pytanie, czy Brukseli uda się całkowicie wstrzymać import rosyjskiego gazu. W ub.r. kraje Unii wydały na ten cel 21 mld euro, więcej niż w tym czasie wynosiły środki krajów „27” na wsparcie działalności ukraińskiego państwa.

Jednak w dłuższej perspektywie stan rosyjskiej gospodarki nie wygląda ciekawie. Szwedzki ekonomista Anders Aslund mówi, że do końca roku Moskwa wyczerpie tzw. fundusz dla przyszłych pokoleń. Skurczył się on już ze 117 mld USD w 2021 r. do 31 mld USD teraz.

Przed Europą staje jeszcze poważniejsze wyzwanie: co jeśli Trump wstrzyma także wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Prestiżowy waszyngtoński instytut IISS twierdzi, że byłby to dla Kijowa bardzo poważny cios, ale nie taki, który doprowadziłby do załamania frontu. Dziś 40 proc. uzbrojenia używanego przez Ukraińców pochodzi z miejscowej produkcji, 30 proc. jest dostarczanych przez Europejczyków i tyleż samo przez Amerykanów. W niektórych obszarach, jak dane wywiadowcze pozwalające na precyzyjne uderzenie wgłąb rosyjskiego terytorium czy obrona przeciwlotnicza, amerykańskie wsparcie jest jednak niezastąpione. Tylko pochodzące z USA systemy Patriot pozwalają np. na powstrzymanie rosyjskich rakiet balistycznych.