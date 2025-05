Z kontekstu przebiegu debaty wynikało, że treść koperty nawiązywała do sprawy mieszkania Jerzego Ż.

W kontekście przebiegu debaty można przypuszczać, że koperta przekazana Nawrockiemu przez Trzaskowskiego miała związek ze sprawą wejścia w posiadanie przez prezesa IPN i kandydata popieranego przez PiS mieszkania komunalnego, należącego do 80-letniego dziś Jerzego Ż. Nawrocki przekazał mężczyźnie pieniądze na wykup mieszkania na preferencyjnych warunkach (12 tys. zł), a następnie sporządził umowę przedwstępną sprzedaży, która miała być podstawą do przejęcia kawalerki po upływie okresu pięcioletniej karencji, w czasie której mieszkania nabytego na preferencyjnych warunkach nie można sprzedawać bez utraty bonifikaty. W 2017 roku Nawrocki przejął na własność mieszkanie, choć nie jest jasne, czy przekazał kwotę 120 tys. zł, o której była mowa w umowie z 2012 roku. W 2021 roku Nawrocki podpisał dokument, w którym zobowiązuje się do dożywotniej opieki nad Jerzym Ż., ale – jak się okazało – ten trafił w 2024 roku do DPS-u, o czym Nawrocki nie wiedział.

W czasie debaty Rafał Trzaskowski wielokrotnie nawiązywał do sprawy mieszkania. Karol Nawrocki odpowiadał, że wszystko wyjaśnił w filmie, który opublikował w swoich mediach społecznościowych.

W związku ze sprawą mieszkania Nawrockiego zaatakował też Hołownia, który otwarcie zarzucił kandydatowi popieranemu przez PiS kłamstwo w sprawie przekazania Jerzemu Ż. 120 tys. zł tytułem zapłaty za mieszkanie. Karol Nawrocki w czasie debaty ostrzegał, że może pozwać marszałka Sejmu za takie słowa.



Hołownia, według sondaży wyborczych może liczyć na 6-8 proc. głosów w wyborach. W większości sondaży zajmuje czwarte miejsce, w niektórych wyprzedzała go jednak Magdalena Biejat, a podobne do marszałka Sejmu wyniki osiągał Adrian Zandberg czy Grzegorz Braun.