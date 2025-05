- Myślę, że mieszkańcy wielokrotnie w półprawdach, które były do nich kierowane, w manipulacjach, mieli prawo czuć się zagubieni w tym co było im przekazywane – dodała. - Myślę, że ilość mowy nienawiści jest najlepszym obrazem, który pokazuje jak dużą determinację mają ci, którzy do tego urzędu chcą wrócić - mówiła też.



Agnieszka Rupniewska: Lekarstwo dla Zabrza było gorzkie, ale zadziałało

- Przez ostatnich 18 lat moja poprzedniczka, która współrządziła naszym miastem z PiS, doprowadziła do poważnej choroby nasze miasto. Ta choroba to bardzo duże problemy finansowe – kontynuowała Rupniewska (bezpartyjna, startowała w wyborach z poparciem KO), odnosząc się do Małgorzaty Mańki-Szulik, która rządziła Zabrzem od 2006 do 2024 roku.



- Kiedy znaleźliśmy lekarstwo w postaci programu ostrożnościowego i pożyczki z Ministerstwa Finansów, i zaczęliśmy to wprowadzać (...), to lekarstwo okazało się gorzkie. Musieliśmy zwiększać opłaty lokalne, podatki. Ale to była jedyna droga do tego, by móc funkcjonować i móc przetrwać ten ostatni rok. Mieszkańcy nie dali nam czasu, by odczuć jakie są efekty tego leczenia. A dziś sytuacja finansowa naszego miasta po prostu się stabilizuje – podkreśliła Rupniewska.



Była prezydent Zabrza dodała, że ma nadzieję, iż jej następca będzie szedł w tym samym kierunku, w którym szła ona.

A czy Rupniewska będzie ponownie kandydować w wyborach? - To otwarcie nowego rozdziału. Ja nie zamknęłam tego który się kończy – odparła mówiąc, że po dokonaniu podsumowania jej skróconej kadencji przyjdzie czas na podjęcie decyzji.