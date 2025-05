Adrian Zandberg: Dzisiaj nie podniósłbym ręki za rządem Tuska

Posłowi Razem przypomniano w Radiu Zet, że w grudniu 2023 r. głosował w Sejmie za tym, by to lider PO Donald Tusk stanął na czele rządu. - Myślałem, że nieco więcej asertywności wykażą jego partnerzy koalicyjni. Sytuacja, w której byliśmy była taka, że ważyło się, czy trafią do Polski pieniądze z KPO (...). Dlatego nie było wtedy czasu na przedłużanie, trzeba było jak najszybciej ten rząd powołać - odparł.

- Dzisiaj po tym, co ten rząd nawyprawiał jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, po tym skandalicznym budżecie z grudnia zeszłego roku, w którym tak naprawdę zaplanowano kataklizm w publicznej ochronie zdrowia, po tym, jak strona rządowa przeforsowała szczęśliwie zawetowane zmiany w składce, które jeszcze bardziej przyspieszyłyby tę katastrofę, dzisiaj nie podniósłbym ręki za tym rządem, dzisiaj nie zagłosowałbym za jego powołaniem, bo uważam, że to, co rząd w sprawie zdrowia robi w tym momencie jest skrajnie nieodpowiedzialne -powiedział Zandberg.

Wybory prezydenckie 2025

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się za sześć dni. Pierwszą turę zaplanowano na 18 maja, ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Wyborcza dogrywka będzie niezbędna, jeżeli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy oddanych głosów.

Chęć startu wyraziła rekordowo wysoka liczba osób. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 44 komitety i – ostatecznie – trzynaście kandydatur. W wyborach prezydenckich 2025 wystartują: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Szymon Hołownia (Polska 2050), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Maciej Maciak, Sławomir Mentzen (Konfederacja), Karol Nawrocki (popierany przez PiS), Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski (Platforma Obywatelska), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy - Łączy nas Polska) i Adrian Zandberg (Razem).

Ostatni raz w wyborach prezydenckich startowało trzynaście osób w 1995 roku. Wówczas początkowo liczba kandydatów była jeszcze większa, ale cztery osoby wycofały się z wyborów przed pierwszą turą.