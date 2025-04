Krzysztof Bosak: Nie ekscytowaliśmy się sondażami, gdy rosło poparcie Konfederacji i Sławomira Mentzena

Poseł Konfederacji odpowiedział na temat notowań Mentzena, które wskazują, że jego strata do drugiego w sondażach Karola Nawrockiego nie jest tak mała, jak miesiąc temu. – Wierzymy, że poparcie Konfederacji i Sławomira Mentzena rosło, ale nie ekscytowaliśmy się, gdy osiągnęło ono szczyty. Takie było ustalenie w sztabie, by nie ekscytować się tym. Dwa razy byliśmy w sytuacji, gdy sondaże były dobre, a w dniu wyborów był zimny prysznic. Uważamy, że Mentzen ma szansę na wejście do drugiej tury i pokonanie Trzaskowskiego – mówił.

Bosak zwrócił uwagę, że popierany przez PiS Karol Nawrocki kopiuje kampanię Konfederacji. Wskazał na wykorzystywanie hasła „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. – To wprost jest hasło z naszego kongresu Ruchu Narodowego sprzed kilku lat. Sam to wymyślałem. Z drugiej strony hasło Trzaskowskiego „Cała Polska naprzód” przypomina moje hasło wyborcze „Naprzód Polsko” – stwierdził.

– Nie mam pretensji, byle później działali zgodnie z tymi hasłami, a nie traktowali tego jako marketing polityczny – dodał.

Kogo poprze Konfederacja w drugiej turze, jeśli nie wejdzie Sławomir Mentzen?

Gość programu pytany był również o to, czy w przypadku pojedynku Trzaskowskiego z Nawrockim w drugiej turze wyborów będą namawiać swoich wyborców do głosowania na jednego z kandydatów. – Nie będę spekulował na temat niewejścia do drugiej tury Sławomira Mentzena. Zrobimy wszystko, by do drugiej tury wszedł. Jeżeli będzie inaczej, to się naradzimy, znając wyniki pierwszej tury – odpowiedział. – Nie chcę, żeby Rafał Trzaskowski wygrał, nie chcę tego – dodał.