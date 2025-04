Prezydent Andrzej Duda na konwencji Karola Nawrockiego. Dorota Łoboda: Coś niesłychanego

Na konwencji w Łodzi prezydent Andrzej Duda zdeklarował, że będzie głosował na Karola Nawrockiego. Posłanka Platformy Obywatelskiej skrytykowała ten ruch. - Wydarzyło się coś niesłychanego. Pan prezydent, który powinien być prezydentem wszystkich Polek i Polaków, jeszcze niedawno deklarował, że nie będzie udzielał poparcia żadnemu z kandydatów, że nie wskaże, na kogo głosować, jednak został przez Prawo i Sprawiedliwość poproszony o pomoc i mimo swoich wcześniejszych deklaracji wskazał jasno, kto ma jego poparcie - oświadczyła.

W Łodzi Andrzej Duda mówił, że legalność wyborów prezydenckich jest zagrożona „ze względu na te matactwa, których dopuszcza się druga strona”. Prezydent mówił tu m.in. o sporze wokół Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Dorota Łoboda oceniła słowa Andrzeja Dudy jako bulwersujące.

Wygląda na to, że Andrzej Duda i Prawo i Sprawiedliwość próbują szykować sobie grunt pod to, że jeżeli Karol Nawrocki przegra te wybory, to zarzucą, że proces wyborczy był przeprowadzony nielegalnie. Dorota Łoboda

- Prezydent powiedział, że ma wątpliwości co do legalności tych wyborów i że uważa, że druga strona, czyli rozumiem „koalicja 15 października”, będzie mataczyć, będzie wybory fałszować. To są absolutnie nieodpowiedzialne słowa w ustach głowy państwa, która powinna studzić emocje i być jednak takim bezstronnym arbitrem, a nie stroną w sporze politycznym - mówiła.

- Są wątpliwości co do tego, kto będzie orzekał o ważności wyborów. Tutaj jednak skłaniamy się ku temu, że powinien to robić cały Sąd Najwyższy - dodała. - Mimo wszystko straszenie obywateli przez głowę państwa i sugerowanie, że wybory mogą być sfałszowane, że proces wyborczy jest nieprawidłowo przeprowadzany, jest czymś absolutnie bez precedensu i czymś niewłaściwym. Tak naprawdę wygląda na to, że Andrzej Duda i Prawo i Sprawiedliwość próbują szykować sobie grunt pod to, że jeżeli Karol Nawrocki przegra te wybory, to zarzucą, że proces wyborczy był przeprowadzony nielegalnie, że wybory były sfałszowane - oceniła Łoboda zaznaczając, że kampania wyborcza przebiega w sposób zgodny z prawem.