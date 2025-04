Radosław Sikorski mówi, że „na miejscu Władimira Putina, by uważał”. Dlaczego?

Jakie warunki stron rosyjskiej i ukraińskiej będą wzięte pod uwagę w kontekście zawieszenia broni? - Ja uważam, że prawdziwy problem to jest nie tylko zawieszenie broni, ale takie warunki i działania po ewentualnym zawieszeniu broni, aby Putin nie mógł zaatakować ponownie ani Ukrainy, ani innego sąsiada w Europie - podkreślił Radosław Sikorski. - Bo przerwa na to, żeby Putin się mógł dozbroić, to żadna korzyść dla Ukrainy - zaznaczył. - To jest bardzo trudne do wynegocjowania i wydaje mi się, że prezydent Trump zaczyna to rozumieć - dodał.

Szef MSZ odniósł się też do nastawienia Donalda Trumpa do Rosji. - Ja na miejscu Putina bym uważał, bo prezydent Trump jest zdolny do przełożenia wajchy, to znaczy do powiedzenia „Nie? No to zwiększamy sankcje, uchwalamy nowy pakiet pomocy dla Ukrainy, dociskamy jeszcze egzekwowanie obecnych sankcji”. Wtedy Rosja miałaby naprawdę duży problem w perspektywie paru miesięcy - ocenił.