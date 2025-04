Na te słowa zareagował Donald Tusk. W krótkim wpisie na X nawiązał bezpośrednio do cytatu z przemówienia Dudy. „»Nie może być tak, że w Polsce wygrywa cynizm i draństwo«” – powiedział dziś prezydent Duda. Pełna zgoda. Dokończymy to, co zaczęliśmy 15 X (w październiku 2023 roku, kiedy to koalicja pod przewodnictwem Tuska objęła władzę po wyborach parlamentarnych – red.). Do widzenia” – napisał premier RP.