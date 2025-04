13,9 proc. Tylu respondentów nie wie, kim jest Magdalena Biejat

Piąte miejsce w badaniu zajmuje prezes IPN, kandydat popierany przez PiS w wyborach prezydenckich, Karol Nawrocki. Nawrockiemu ufa 35,8 proc. badanych (14 proc. ufa mu zdecydowanie, 21,8 proc. – raczej mu ufa), a nie ufa mu 54,2 proc. respondentów. Nawrocki wyprzedza prezydenta Andrzeja Dudę, któremu ufa 33,8 proc. badanych, a nie ufa mu – 51,6 proc. respondentów.

Sondaż: Ponad 40 proc. badanych nie wie, kim jest Krzysztof Stanowski

Marszałkowi Sejmu, Szymonowi Hołowni, kandydatowi Trzeciej Drogi na prezydenta, ufa 33,6 proc. badanych (nie ufa mu 48,3 proc. respondentów). Prezesowi PSL, wicepremierowi i ministrowi obrony ufa 33,4 proc. ankietowanych (nie ufa mu 39,9 proc. ankietowanych). Kandydatce Nowej Lewicy na prezydenta, wicemarszałek Senatu Magdalenie Biejat ufa 31,6 proc. badanych, a nie ufa – 34,8 proc. Jednocześnie 13,9 proc. ankietowanych deklaruje, że nie wie, kim jest Biejat.

Spośród uwzględnionych w zestawieniu kandydatów na prezydenta mniejszą rozpoznawalność ma tylko dziennikarz i biznesmen Krzysztof Stanowski (nie zna go 40,2 proc. badanych) oraz kandydat koła Wolni Republikanie Marek Jakubiak (nie zna go 19,2 proc. badanych). Słabo identyfikowany jest też wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (nie zna go 35,3 proc. respondentów) oraz wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL (32,3 proc. respondentów nie wie, kim jest).

Liderami rankingu nieufności są kandydat Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (nie ufa mu 75,9 proc. badanych), kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen (62 proc. nieufności) i prezes PiS Jarosław Kaczyński (59,9 proc. nieufności).