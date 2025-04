Andrzej Duda na zjeździe „Solidarności": Mobilizujcie struktury. Pilnujcie Polski

Prezydent Andrzej Duda do „Solidarności”: Pilnujcie Polski

Nawiązując do końca swojej prezydentury, Duda apelował do członków NSZZ „Solidarność”, by „mobilizowali struktury”, wzięli udział w nadchodzących wyborach prezydenckich i wybrali "kandydata, który będzie najgodniej reprezentował polskie interesy", budował i podtrzymywał sojusze, "bardzo często walcząc o prawa Polski i jej odpowiednie miejsce na arenie międzynarodowej".



Duda zwrócił się do związkowców, aby pilnowali, by Polska była wolna, suwerenna, gdzie prawo będzie przestrzegane, ludzi nie będzie się zamykać do więzień, "bo należą do ugrupowania, które nie podoba się władzy".

- Pilnujcie Polski, gdzie media, które nie wychwalają bezkrytycznie aktualnej władzy nie są zamykane tak, jak to się próbuje robić ostatnio, żebyśmy nie dali sobie wydrzeć wolności słowa - mówił Andrzej Duda. - Po tym, jak odbiorą nam wolność słowa okaże się, że Solidarność jest organizacją przestępczą i trzeba ją zlikwidować - dodał.

Andrzej Duda: Podejmę wyzwanie

Duda zapewnił, że jeśli kiedyś będzie mógł podjąć wyzwanie dalszej pracy dla Rzeczpospolitej, to „bez względu na to, jak ono w danym momencie będzie trudne”, to je podejmie.