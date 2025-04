– Jeżeli nie będzie naprawy w Polsce w wielu dziedzinach, wyjedzie młode pokolenie, a kolejne urodzi się już za granicą – przekonywał kandydat PiS na prezydenta podczas spotkania z Polakami w Londynie. Kandydat PO zaś mówił w stolicy Wielkiej Brytanii o swojej wizji prezydentury łączącej Polaków.

Brzmi jak relacje z obecnej kampanii prezydenckiej? Jednak nimi nie są. To fragmenty informacji prasowych z kampanii w 2010 i 2015 roku, gdy na prezydenta kandydowali Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. Wtedy oni, jak również inni kandydaci, odprawiali prawdziwe pielgrzymki na spotkania z Polonią w Wielkiej Brytanii. Tym razem jest inaczej.

Wizyta Trzaskowskiego w Londynie, o której informował tygodnik „Wprost”, póki co nie będzie miała miejsca

Przed dwoma tygodniami tygodnik „Wprost” informował, że po Świętach Wielkanocnych do Londynu wybiera się Rafał Trzaskowski. Już wiadomo jednak, że ten plan jest nieaktualny, bo na ten weekend Trzaskowi zaplanował spotkania w Gnieźnie i Poznaniu. Póki co Trzaskowski odbył więc tylko jedno spotkanie z Polonią, we wrześniu ubiegłego roku w USA, ale było to jeszcze przed startem kampanii.