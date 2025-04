Chodzi o projekt ustawy, która obecnie znajduje się w Senacie, na mocy której składka zdrowotna dla części przedsiębiorców zostałaby obniżona. Do NFZ wpłynęłoby wówczas o ok. 5 mld zł rocznie mniej, ale minister finansów Andrzej Domański zapewnił, że środki te zostałyby zrekompensowane wpłatą bezpośrednio z budżetu. Przeciwko obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców głosowała w Sejmie większość posłów PiS (siedmioro wstrzymało się od głosu, jeden poparł obniżenie składki zdrowotnej). Przeciw była też Nowa Lewica i partia Razem.



Adrian Zandberg i Magdalena Biejat apelowali do Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy obniżającej składkę zdrowotną

Ustawa jest obecnie procedowana przez Senat. Mimo to prezydenta Andrzeja Dudę o jej zawetowanie prosili już, w czasie rozmów w Pałacu Prezydenckim, kandydatka tworzącej koalicję rządzącą Nowej Lewicy na prezydenta, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat oraz kandydat partii Razem (jest w opozycji) Adrian Zandberg.



„Po zablokowaniu ustawy o mowie nienawiści prezydent zamierza zawetować obniżenie składki zdrowotnej, podniesionej do absurdalnego poziomu przez PiS. Jak zaczął, tak kończy. Zostało 105 dni. Wytrzymacie?” - napisał 23 kwietnia w serwisie X Donald Tusk. 105 dni, o których pisze Tusk, to czas, który pozostał do zakończenia kadencji prezydenta Andrzeja Dudy.



- Ja będę oczywiście proponował i podejmę kroki, pewnie wtedy już po wyborach prezydenckich, by wrócić do tematu obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – tak mówił Tusk w Sejmie, pytany o to czy w przypadku prezydenckiego weta rząd ponownie przedstawi propozycję obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.