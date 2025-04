Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 30 proc. respondentów, natomiast na Prawo i Sprawiedliwość – 28 proc. Trzecie miejsce w sondażu zajmuje Konfederacja z wynikiem 17 proc.



Na granicy progu wyborczego dla koalicji znalazła się Trzecia Droga. Wspólna lista Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL w sondażu ośrodka Opinia24 dla Radia ZET zanotowała wynik 8 proc. Poparcie to oznacza, że ugrupowanie balansuje na krawędzi wejścia do Sejmu. Nowa Lewica zdobyła 7 proc. poparcia, natomiast partia Razem – 4 proc., co nie pozwoliłoby jej na przekroczenie 5-procentowego progu dla samodzielnych partii. Jest to jednak jej najlepszy wynik od czasu zakończenia współpracy w Sejmie z Nową Lewicą i wycofania poparcia dla rządu Donalda Tuska (również w ostatnim badaniu CBOS Partia Razem uzyskała 4 proc.).

Na inne ugrupowania chce głosować 1 proc. respondentów, a 5 proc. badanych nie potrafiło wskazać swojego wyboru.

W poprzednim sondażu partyjnym, który zrealizowała pracownia Opinia24 dla Radia ZET pod koniec stycznia br., Koalicja Obywatelska mogła liczyć na poparcie 32 proc. ankietowanych, PiS – 29 proc., Konfederacja – 16 proc., Trzecia Droga – 7 proc., Nowa Lewica – 6 proc., a Partia Razem – 1 proc. Największy wzrost zanotowało więc to ostatnie ugrupowanie, największy spadek – KO.