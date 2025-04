Debata prezydencka w Końskich z udziałem ośmiorga kandydatów Foto: PAP/Adam Kumorowicz

Wybory prezydenckie. Aleksander Kwaśniewski proponuje zmianę ordynacji wyborczej i dodatkowy wymóg

W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Aleksander Kwaśniewski wyraził też zdziwienie, że 100 tys. podpisów udało się zdobyć szerzej nieznanemu Maciejowi Maciakowi, który wystąpił na jednej z debat w Końskich. Dodał, że widział go pierwszy raz w życiu. - To, że jemu się udało zebrać 100 tys. podpisów i tych kandydatów jest tak wielu prowadzi do wniosku, że za łatwo to idzie. Sądzę, że są z tym związane jakieś grupy, które umieją to zorganizować, prawdopodobnie za pieniądze, więc trzeba by było coś tu zmienić. To akurat nie jest zmiana konstytucyjna, ona jest do przeprowadzenia w ustawie, w ordynacji wyborczej - oświadczył.

- Ja mam pomysł, żeby pójść trochę drogą innych krajów, że poza podpisami, np. 100 tysiącami, trzeba mieć jeszcze np. sto podpisów przedstawicieli wybranych - czy to w parlamencie, czy w radach wojewódzkich - czyli z mandatem, i każda z tych osób może tylko poprzeć jednego kandydata. Więc już wtedy zebranie tych stu podpisów ludzi znanych, ludzi wybranych - no to jest bardziej skomplikowane i sądzę, że to wykluczyłoby takich kandydatów zupełnie przypadkowych - zaznaczył.