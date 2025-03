Bez TV Republika może nie być debaty. Krzysztof Stanowski z Kanału Zero też może stawiać warunki

Ale nawet do starcia kompletu kandydatów wcale nie musi dojść. Sztab Karola Nawrockiego może nie zgodzić się na debatę tylko w Polsacie, TVP i TVN24. Dwie z tych stacji partia Jarosława Kaczyńskiego uważa za nastawione wrogo do siebie i sprzyjające obecnie rządzącym. Trzecią PiS uważa za neutralną. Oficjalne argumenty będą jednak inne. PiS będzie chciało, żeby Telewizja Republika, jako obecnie najczęściej oglądana stacja informacyjna, była jednym z gospodarzy debaty prezydenckiej. Co prawda Kaczyński nie jest w najlepszych relacjach z dyrektorem stacji Tomaszem Sakiewiczem, ale PiS potrzebuje sojusznika, a Republika chce, żeby się z nią liczono. Są więc na siebie skazani. Dodajmy, że Telewizja Republika od czasu zmiany władzy zanotowała gigantyczny wzrost oglądalności - wynika z raportów Nielsen Audience Measurement. W styczniu po raz pierwszy w skali miesiąca miała większy udział w rynku od TVN24. PiS może więc powołać się na oficjalne dane i zażądać, aby Republika była stacją współorganizującą debatę.

Mało prawdopodobne by Karol Nawrocki nie wziął udziału w debacie, nawet jeśli jej współorganizatorem nie będzie TV Republika. Samodzielne wykluczenie się byłoby strzałem w kolano dla kandydata popieranego przez PiS, nawet jeśli udałoby się wokół jego absencji zrobić szum medialny.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że podobne oczekiwania mogą mieć też inni prawicowi kandydaci na prezydenta. Czy Krzysztof Stanowski również będzie chciał, żeby jego Kanał Zero partycypował w przygotowaniu debaty? Konflikt interesów jest oczywisty, bo Stanowski zapowiadał, że wystartuje w wyborach, ale czy tak się stanie, wciąż nie wiadomo. Twórca kanału internetowego chce przebić się ze swoją telewizją do tych, którzy nie siedzą na co dzień zbyt wiele w sieci. Stacja na YouTube zebrała już ponad 500 mln wyświetleń zamieszczonych tam materiałów, ale potrzebuje się przebić do tych, którzy wciąż są użytkownikami tradycyjnej telewizji naziemnej. Debata prezydencka to dla Krzysztofa Stanowskiego szansa na reklamę Kanału Zero.

Czy Karol Nawrocki będzie sabotował debatę bez Telewizji Republika?

Udział w wyborach prezydenckich to dla wielu polityków szansa na pokazanie się i błyśnięcie w debacie publicznej. Dlatego mało prawdopodobne jest, żeby Karol Nawrocki nie wziął udziału w debacie, nawet jeśli jej współorganizatorem nie będzie stacja Tomasza Sakiewicza. Samodzielne wykluczenie się byłoby strzałem w kolano dla kandydata popieranego przez PiS, nawet jeśli udałoby się wokół jego absencji zrobić szum medialny. Ostatecznie bowiem, jak głosi łacińska sentencja, absens carens – nieobecni nie mają racji.

Rafał Trzaskowski już raz stracił na nieobecności w debacie. W 2020 r. nie pokazał się na debacie z Andrzejem Dudą w Końskich. I nawet jeśli tamto wydarzenie było ustawką TVP Jacka Kurskiego, to nic nie ugrał na swoim sprzeciwie. Historia polskich debat pokazuje, że mogą one wpływać na wektor wyborczy. Pokazało to choćby starcie Alfreda Miodowicza z Lechem Wałęsą, Lecha Wałęsy z Aleksandrem Kwaśniewskim, Lecha Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem, Bronisława Komorowskiego z Jarosławem Kaczyńskim czy Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim.