Zdania w tej kwestii nie ma 28,9 proc. ankietowanych.

(Liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku).

– Karola Nawrockiego za osobę, która nie jest najlepszym kandydatem, jakiego PiS mogło poprzeć w wyborach prezydenckich, nieco częściej uważają mężczyźni (49 proc.) niż kobiety (45 proc.). Taką samą opinię wyraża częściej niż co druga osoba (53 proc.) w wieku do 24 lat i co drugi respondent z wyższym wykształceniem (49 proc.). Prawo i Sprawiedliwość powinno udzielić poparcia innej osobie według prawie sześciu na dziesięciu badanych (57 proc.) mieszkających w największych miastach i zbliżonego odsetka respondentów (55 proc.), których dochody wynoszą od 5001 zł do 7000 zł netto – komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.