Gościem porannego programu Michała Kolanki była Monika Rosa. Posłanka Koalicji Obywatelskiej podczas rozmowy mówiła między innymi o wyborach prezydenckich w Polsce oraz o prawach kobiet.

Monika Rosa o Sławomirze Mentzenie: Pamiętamy jego pomysły o Polsce bez LGBT i UE oraz dziesięciu latach więzienia za aborcję

Jak stwierdziła Monika Rosa, „bardzo dużo kobiet boi się Konfederacji”. - Teraz oczywiście kampania polega na mówieniu o tym, że mamy mieć proste podatki czy że politycy są leniwi. Ale ostatecznie kobiety doskonale pamiętają, co Sławomir Mentzen mówił - powiedziała posłanka. - On mówił o tym, że można bić dzieci, że klapsem albo kablem od żelazka, to niech sąd zdecyduje. Mówił też o tym, że kobieta która zrobi aborcję, powinna trafić do więzienia na dziesięć lat. To są poglądy Mentzena. „Piątka Mentzena”, z której on próbuje się teraz wycofać – czyli m.in. Polska bez UE, bez LGBT – to są jego poglądy. Młodzieżówka Konfederacji przyszła do Sejmu i powiedziała, że powinno być dożywocie za aborcję - dodała.

- Ale nie mówmy już tylko o prawach kobiet, likwidacja ZUS-u? Mentzen, przyparty do muru nie wie, jak go zlikwidować i czy w ogóle go likwidować. Jeśli mówimy o podatkach, to oczywiste jest, że nikt nie chce płacić podatków, ale one służą nam między innymi do budowania obronności, zabezpieczenia granicy. Fajnie mówić „nie płaćmy składki zdrowotnej”, ale kiedy zderzamy się z rzeczywistością, to okazuje się, że solidarne państwo daje nam możliwość wyzdrowienia, urodzenia i przeżycia – zaznaczyła posłanka.