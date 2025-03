Liderem okazał się poseł PiS Grzegorz Piechowiak, który w 2023 r. wydał na ten cel aż 204,3 tys. zł, dziesięciokrotnie więcej niż przed rokiem. Na podium znaleźli się też dwa inni posłowie PiS: Jacek Żalek (203,7 tys. zł) i Waldemar Andzel (190,1 tys. zł), którzy w roku wyborczym również zwielokrotnili wydatki w stosunku do roku poprzedniego.

Pod koniec rządów PiS Piechowiak był wiceministrem rozwoju, a Żalek – funduszy i polityki regionalnej, a wśród liderów wydatków na korespondencję i ogłoszenia są też nazwiska innych wpływowych polityków PiS. Oprócz Mateusza Morawieckiego przykładem może być była minister rodziny Marlena Maląg, która w 2023 r. wydała na ten cel 158,6 tys. zł, dwuipółkrotnie więcej niż rok wcześniej.

W ogóle w czole zestawienia dominują posłowie PiS, choć są też nazwiska z innych klubów. Np. Adam Cyrański z KO wydał w 2023 r. na ogłoszenia i korespondencję 151,5 tys. zł, a jego klubowy kolega Tomasz Nowak – 127,5 tys.

Posłowie przekonują, że z pieniędzy na biura nie finansowali nielegalnie swoich kampanii

Na co w zasadzie poszły te pieniądze? Spytaliśmy o to trzech liderów zestawienia. – Jednym z powodów wyższych wydatków jest to, że o ile w latach pozawyborczych dziennikarze mediów lokalnych chętnie rozmawiają z politykami, o tyle w roku wyborczym sugerują, że istnieje tylko możliwość wywiadów płatnych. A każdemu politykowi zależy na dotarciu do wyborców z regularną informacją o swojej działalności – mówi Grzegorz Piechowiak.

– Nietrudno się domyślić, że skoro nie startowałem, te wydatki nie miały związku z kampanią wyborczą. Już po zakończeniu kampanii postanowiłem podziękować swoim wyborcom m.in. na bannerach – wyjaśnia Jacek Żalek.