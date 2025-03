Pjongjang buduje okręt o napędzie atomowym. Czy to rosyjski rewanż za wysłanie wojsk?

Informacja o trwającej budowie okrętu podwodnego o napędzie atomowym może mieć związek z informacjami wcześniej podawanymi przez media, że w zamian za wysłanie żołnierzy i broni na front ukraiński Rosja przekazuje Pjongjangowi pomoc technologiczną.



Południowokoreański ekspert ds. okrętów podwodnych, Moon Keun-sik, wykładowca na Uniwersytecie Hanyang w Seulu, cenił, że oglądany przez Kim Dzong Una okręt wydaje się być okrętem klasy 6000 lub 7000 ton, który może przenosić około 10 pocisków. Z kolei użycie przez KCNA terminu „strategiczne pociski kierowane” oznacza, że ​​będzie przenosił broń zdolną do przenoszenia pocisków jądrowych. - Byłoby to absolutnie groźne dla nas i Stanów Zjednoczonych — powiedział Moon.

Rośnie flota okrętów podwodnych Pjongjangu

Korea Północna ma już jedną z największych flot okrętów podwodnych na świecie. Według różnych szacunków, jest ich od 70 do 90.

Większość z nich jednak to stare okręty podwodne z czasów radzieckich, wszystkie napędzane silnikami wysokoprężnymi, które musiałyby często wynurzać się, aby naładować akumulatory podczas dalekiej podróży, takiej jak przepłynięcie Pacyfiku.

Okręt podwodny z napędem jądrowym, który może pokonać dużą odległość bez wynurzania, zwiększyłby zdolność Korei Północnej do zbliżania się do odległego wroga, takiego jak Stany Zjednoczone, bez wykrycia, i do atakowania go pociskami jądrowymi.