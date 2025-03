Jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, twardo stoimy przy Ukrainie. Jesteśmy rzecznikami pokoju, ale pokój musi być na warunkach, które zaakceptuje Ukraina Szymon Hołownia, marszałek Sejmu

- Zwycięstwo Ukrainy musi być przez nas wspierane – za pomocą wsparcia materialnego, poprzez presję na narody Europy – kontynuował Hołownia.



Marszałek Sejmu stwierdził, w kontekście czwartkowego szczytu UE, że „chciałby wiedzieć, czy będzie tylko gadane, czy coś zostanie zaplanowane”. - Co z dyskusją o Europejskiej Unii Obronnej? Co z pomysłem banku obronnego? Co z decyzją ws. zamrożonych aktywów rosyjskich, które leżą na kontach w zachodniej Europie. Co z decyzją, aby dać Zełenskiemu te aktywa? - pytał marszałek Sejmu.



- Jeśli ktoś twierdzi, że niuansowanie ws. Ukrainy jest polską racją stanu to mówi (Władimirem) Putinem. Coś co służy Rosji, nie służy Polsce – podkreślił Hołownia.



- To co robią niektórzy politycy prawicy nazywam biedatrumpuizmem. Oni mają taką konstrukcję w głowie – Trump to taki Reagan, jak będziemy mówili jak Trump, to będziemy jak Reagan. Nie jesteście. Reagan walczył z Rosją wszystkimi możliwymi sposobami i doprowadził do tego, że blok sowiecki się rozpadł, a nie negocjował z Putinem – przypomniał marszałek Sejmu.



Zdaniem Hołowni Polska powinna z USA „robić wszystkie rzeczy, które są możliwe do zrobienia”. - Natomiast jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, twardo stoimy przy Ukrainie. Jesteśmy rzecznikami pokoju, ale pokój musi być na warunkach, które zaakceptuje Ukraina - dodał marszałek Sejmu przypominając o historii i narzucaniu woli mniejszym europejskim państwom w XX wieku - układowi monachijskiemu, w ramach którego odebrano część terytorium Czechosłowacji i przekazano je III Rzeszy oraz Jałcie, która przesądziła o tym, że m.in. Polska znalazła się po wojnie w radzieckiej strefie wpływów.