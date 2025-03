Jak podają niemieckie media, CDU/CSU i SPD rozważają błyskawiczne przegłosowanie funduszu specjalnego na obronę, w wysokości 100 lub 200 miliardów, a nawet 400 miliardów euro. A także drugiego, na infrastrukturę, od 400 do 500 miliardów euro. Pomysł dwóch wielomiliardowych funduszów pochodzi od czterech czołowych ekonomistów.

Politycy partii prowadzących rozmowy sondażowe nie chcieli się jednak wypowiadać o skali wydatków, a Merz powiedział wręcz: „nie mówimy o liczbach”. Nie ma też oficjalnego potwierdzenia, że chodzi o dwa fundusze specjalne, choć Merz przyznał, że inwestycje to też kluczowy temat.

Skąd wziąć setki miliardów euro na fundusze specjalne?

Jak zdobyć te nowe pieniądze? Pomysły są dwa. Pierwszy to reforma wpisanej do ustawy zasadniczej zasady hamulca zadłużenia, która nie pozwala na zaciąganie znaczących długów (maksymalny roczny deficyt federacji to 0,35 proc.). To wymagałoby dwóch trzecich głosów w Bundestagu.

Drugi przećwiczono trzy lata temu, po tym jak kanclerz Olaf Scholz, zaraz po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zapowiedział w swoim przemówieniu o Zeitenwende (historycznej przemianie) wydanie dodatkowych 100 miliardów euro na obronę. Hamulca zadłużenia nie udało się obejść, przede wszystkim dlatego że nie chciała się go pozbyć niezbędna do zmian w ustawie zasadniczej główna siła opozycji CDU/CSU. Zgodnie z programem wyborczym 2025 nadal nie chce, podkreślając, że „wzrost zadłużenia dzisiaj to wyższe podatki jutro”.

Ale w 2022 roku znaleziono inne rozwiązanie - również wymagające zmiany w ustawie zasadniczej, do czego potrzeba poparcia dwóch trzecich członków zarówno Bundestagu, jak i Bundesratu. W czerwcu 2022 r. udało się przegłosować uzupełnienie artykułu 87a konstytucji o podpunkt 1a, w którym jest mowa, że „dla wzmocnienia możliwości sojuszniczych i obronnych” można stworzyć dzięki kredytom fundusz specjalny w wysokości do 100 miliardów euro. Taki fundusz nie podlega zasadom hamulca zadłużenia.