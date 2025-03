- Powinniśmy Ukrainę oczywiście wspierać i wspieraliśmy, nie mamy sobie nic do udowodnienia - kontynuował. Nawrocki zadeklarował, że jeśli wygra wybory prezydenckie, to jako prezydent „ze względów strategicznych i ze względów architektury bezpieczeństwa” też będzie wspierał Ukrainę. - Ale Ukraina musi traktować nas jak partnera - zastrzegł. Zaprzeczył, jakoby „licytował się na antyukraińskość” z kandydatem Konfederacji na prezydenta, Sławomirem Mentzenem.

Karol Nawrocki chce, by Polska zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją

W rozmowie z Radiem Zet prezes Instytutu Pamięci Narodowej został też zapytany, czy Polska powinna zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją. - Tak – odparł. - Jest wiele kwestii ekonomicznych, wiele kwestii, które odnoszą się do relacji polsko-rosyjskich, natomiast jeśli pyta pan o moje stanowisko w tej kwestii, to utrzymywanie stosunków dyplomatycznych z państwem, które jest barbarzyńskie, nie jest dla Polski dobre – oświadczył, zwracając się do prowadzącego rozmowę.

Prowadzący zwrócił uwagę, że prezydent USA Donald Trump zaczął rozmowy z Moskwą. Czy teraz Polska powinna pozbawić się kontaktów dyplomatycznych z Rosją? - Mówię o sytuacji idealnej, w której takie państwa jak Federacja Rosyjska powinny być eliminowane z życia dyplomatycznego – odpowiedział Nawrocki. Na uwagę, że Trump stara się przeciągnąć Rosję na stronę USA, by nie doszło do sojuszu Rosji z Chinami kandydat odparł, że to „zadanie dla prezydenta wielkiego mocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone”. - Mówimy o świecie idealnym, w którym negocjacje Polski z Władimirem Putinem i z Federacją Rosyjską, która jest zagrożeniem i państwem barbarzyńskim, są w mojej ocenie bezproduktywne, natomiast dla prezydenta Donalda Trumpa oczywiście rozwiązanie sytuacji architektury bezpieczeństwa państwa polskiego jest rzeczą, która jest dobra dla świata – dodał.