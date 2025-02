„Działania prezydenta Trumpa godzą w naszą ochotniczą armię i osłabiają narodowe bezpieczeństwo” - piszą byli sekretarze obrony.



Oprócz gen. Browna stanowisko straciła też m.in. admirał Lisa Franchetti, pierwsza kobieta, która stanęła na czele rodzaju sił zbrojnych w USA (była dowódcą marynarki wojennej). Gen. Brown Jr. został odwołany w połowie czteroletniej kadencji.



„Dymisje pana Trumpa budzą niepokojące pytania o chęć upolitycznienia armii przez administrację” - czytamy w liście byłych sekretarzy obrony. „Jak wielu Amerykanów – w tym wielu żołnierzy – dochodzimy do wniosku, że dowódcy są odwoływani z przyczyn czysto partyjnych” - dodają.



Hegseth, pytany o dymisje na antenie Fox News mówił w niedzielę, że gen. Brown „nie był odpowiednią osobą” na stanowisku przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów w obecnym momencie. Dodał, że Trump ma prawo do swobodnego kształtowania polityki kadrowej.



Działania Donalda Trumpa zniechęcą Amerykanów do służby w armii?

Tymczasem byli sekretarze obrony wzywają Kongres, by ten wykorzystał wysłuchania kandydatów do zastąpienia odwołanych dowódców, by „ocenić konsekwencje decyzji Trumpa” dla bezpieczeństwa USA.



Byli szefowie Pentagonu przestrzegają też, że dymisje mogą zniechęcić wielu Amerykanów do służby w armii, z obawy przed tym, że ich kariera będzie zależna od politycznych ocen. Dodają, że działania administracji mogą mieć efekt mrożący zniechęcając przedstawicieli dowództwa armii do mówienia prawdy przedstawicielom władzy wykonawczej.