Czytaj więcej Polityka Mentzen zyska na antyukraińskiej retoryce Nawrockiego i Trzaskowskiego Sławomir Mentzen lepiej radzi sobie w kampanii niż Karol Nawrocki. Dlatego to wciąż zagadka, kto wejdzie do drugiej tury – Mentzen czy Nawrocki – mówi w podcaście „Rzecz w tym” Estera Flieger.

Wybory prezydenckie: Na kogo chcą głosować wyborcy KO i PiS?

Największą pewność co do oddania głosu na swojego kandydata mają wyborcy Rafała Trzaskowskiego (72 proc.) i Karola Nawrockiego (76 proc.) – to właśnie wśród ich wyborców odsetek osób deklarujących stuprocentowe poparcie jest najwyższy. Stosunkowo zdecydowani w swojej decyzji są także sympatycy Grzegorza Brauna (66 proc.) i Sławomira Mentzena (51 proc.). Nieco niższy poziom pewności – zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę deklaracje o stuprocentowej gotowości do głosowania na danego kandydata – występuje wśród osób popierających Szymona Hołownię (27 proc.), Adriana Zandberga (24 proc.), Magdalenę Biejat (20 proc.) oraz Krzysztofa Stanowskiego 14 proc.)

Najbardziej zdecydowane poparcie widać wśród sympatyków KO. 94 proc. z nich deklaruje głos na Rafała Trzaskowskiego. Karol Nawrocki może liczyć na nieco mniejsze, ale wciąż wysokie poparcie wśród wyborców PiS (82 proc.). Jeszcze mniej zwolenników swoich ugrupowań mają Sławomir Mentzen i Szymon Hołownia – kandydatura Mentzena zdobywa 71 proc. głosów wyborców Konfederacji WiN, przy czym 12% z nich opowiada się za Grzegorzem Braunem. Wśród elektoratu Trzeciej Drogi największym poparciem cieszy się Szymon Hołownia (70 proc.), choć 11 proc. wyborców tej koalicji woli Rafała Trzaskowskiego. Swoich zwolenników mają tu również Magdalena Biejat i Sławomir Mentzen (po 4 proc.). Największe rozbieżności w preferencjach widoczne są wśród sympatyków Lewicy – Rafał Trzaskowski uzyskuje w tej grupie 39 proc. poparcia, Magdalena Biejat 27 proc., a Adriana Zandberga popiera 12 proc. wyborców. Wśród osób niezwiązanych z żadną partią największym zainteresowaniem cieszą się Sławomir Mentzen (14 proc.) i Karol Nawrocki (13 proc.), natomiast Krzysztof Stanowski zdobywa poparcie 10 proc. niezdecydowanych wyborców.

Sondaż przeprowadzono w dniach 17-20 lutego na próbie 1002 dorosłych mieszkańców Polski (metody CATI i CAWI).