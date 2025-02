Śledztwo dotyczy też publicznego wyrażania poparcia dla osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne, a także szerzenia ideologii faszystowskich, rasistowskich i ksenofobicznych.



Prokuratura przeprowadziła liczne przeszukania u członków prywatnej organizacji wojskowej (najemników) stworzonej przez Horațiu Potrę, który współpracuje z Georgescu i odpowiada za jego ochronę. W czasie przeszukań śledczy mieli znaleźć broń, amunicję i ponad milion dolarów w gotówce. Potra został aresztowany.



„Komunistyczny, bolszewicki system kontynuuje swoje ohydne nadużycia” - oświadczył Georgescu. „Chcą wynaleźć dowody, by usprawiedliwić kradzież wyborów i zrobić wszystko, co w ich mocy, by zablokować mi ponowną możliwość kandydowania” - dodał.



Călin Georgescu zarzucano nielegalne finansowanie kampanii wyborczej

Już wcześniej informowano, że Georgescu miał być przesłuchany w związku z podejrzeniami o złamanie przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczej. Kandydat utrzymywał, że na kampanię nie przeznaczył żadnych środków, tymczasem obywatel Rumunii, mieszkający w RPA Bogdan Peschir, wsparł konta promujące Georgescu na TikToku kwotą miliona euro. Georgescu twierdzi jednak, że nie miał z tym nic wspólnego i że była to inicjatywa oddolna.



Georgescu startował w jesiennych wyborach prezydenckich jako kandydat niezależny (wcześniej związany był przez pewien czas ze skrajnie prawicową partią AUR (był nawet jej kandydatem na prezydenta). Mimo że sondaże dawały mu poparcie kilku procent, kandydat, prezentujący radykalne, antyimigranckie, antyunijne poglądy wygrał I turę wyborów i wszedł do II tury z Eleną Lasconi (19,18 proc.) kosztem faworyzowanego Marcela Ciolacu, premiera kraju (19,15 proc.). Sąd konstytucyjny najpierw zatwierdził wyniki wyborów, a potem, na dwa dni przed II turą, unieważnił je uznając, że doszło do ingerencji w proces wyborczy czynników zewnętrznych. Pojawiły się zarzuty o wsparcie kandydatury Georgescu przez zewnętrzne siły, a także o to, że kandydat był preferowany przez algorytmy TikToka.