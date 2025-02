2 mln zł to kwota, jaką Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ma wydać na „usługi reklamowe w portalach społecznościowych”. Kolejny milion ma pójść na „usługi reklamowe w sferze outdoor”, a 1,2 mln zł – na „usługę produkcji filmów informacyjno-promocyjnych”. Ze świeżo opublikowanego planu zamówień publicznych KPRM na 2025 rok wynika, że jeszcze w lutym urząd obsługujący premiera Donalda Tuska chce wydać ponad 4 mln zł na usługi reklamowe.

Obecna kumulacja przetargów reklamowych KPRM jest największa od objęcia władzy przez nową koalicję

Pierwszy z przetargów, dotyczący portali społecznościowych, został już rozpisany, a zainteresowani mają czas do 17 marca na składanie ofert. Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że kanałów, w których mają być zamieszczane reklamy, jest aż 11: od Facebooka, YouTube’a i X, przez TikToka po nawet Twitch i Pinterest.

Kolejnych przetargów można spodziewać się wkrótce. Oznacza to największą kumulację wydatków reklamowych KPRM od czasu objęcia władzy przez koalicję pod wodzą Donalda Tuska, przynajmniej tych ujętych oficjalnie w przetargach. Po raz ostatni kancelaria Tuska ogłosiła przetarg reklamowy co prawda w grudniu, ale dotyczył on wyłącznie sprawowania przez Polskę prezydencji w UE.

Co tym razem chce reklamować KPRM? Na nasze pytania Centrum Informacyjne Rządu odpowiedziało w dość enigmatyczny sposób. „Umowy będą obowiązywać przez 12 miesięcy lub do końca 2025 roku. Planowane kampanie informacyjno-promocyjne będą dotyczyły bieżących działań rządu” – napisało tylko.