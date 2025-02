Trump jako „rozgrywający”

Zdaniem Pawła Łepkowskiego Donald Trump jest kluczową postacią w międzynarodowych negocjacjach. - Trump skupił na sobie uwagę. Trump jest rozgrywającym. Trump decyduje o przyszłości – zauważa. Podkreśla również, że Trump nie kieruje się klasyczną dyplomacją. - On jest biznesmenem. Wyrzucił prawa dyplomacji, to znaczy wszystkie te standardy, które były do tej pory przyjęte.

Historycznie amerykańska polityka zawsze miała transakcyjny charakter. - Stany Zjednoczone nigdy nic nie robiły za darmo, wbrew pozorom – mówi Łepkowski. Przypomina, że już w czasie I wojny światowej amerykańskie banki udzielały pożyczek m.in. Niemcom.

Czy Rosję czeka gospodarcza katastrofa?

W rozmowie pojawia się temat kondycji rosyjskiej gospodarki. - Gospodarka rosyjska w tej chwili jest w tragicznej sytuacji, cofa się cywilizacyjnie – ocenia Łepkowski. - Trump wykorzystuje to w pozycji negocjacyjnej – dodaje. Łepkowski zwraca uwagę, że kluczowe znaczenie w tym procesie ma wizerunek Wołodymyra Zełenskiego w oczach amerykańskich polityków. - Dla Amerykanów Zełenski jest jasno kojarzony z ekipą Bidena i tak też go postrzega Trump. Wskazuje również, że ewentualne spotkanie Trumpa z Zełenskim mogłoby przekształcić tę relację i stworzyć nową dynamikę negocjacyjną.