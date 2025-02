– Wróciliśmy do gry! – cieszyli się politycy Die Linke na poniedziałkowej konferencji. I to z wyjątkowym, znacznie powyżej 5-proc. progiem, który jeszcze kilka miesięcy temu wydawał się niedostępny. Partia zanikała w sondażach i w wyborach lokalnych po rozłamie, w wyniku którego liderka skrajnie lewicowego skrzydła i celebrytka Sahra Wagenknecht ruszyła z własną partią (która w sprawach imigracji przyjęła hasła skrajnej prawicy). Teraz Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) otarł się o próg wyborczy, ale nie wszedł do Bundestagu, co może oznaczać koniec kariery jego szefowej. Część postkomunistów nazywa BSW „sektą”.

Co Die Linke mówi o wydatkach na obronę i o Ukrainie?

Die Linke za największego wroga uznaje AfD. Jej liderzy w poniedziałek z oburzeniem przyjmowali pytanie, czy możliwe jest, aby razem z AfD skorzystali z mniejszości blokującej (czyli jednej trzeciej mandatów w Bundestagu, a wspólnie ją mają) w czasie głosowania, która zadecydowałaby o specjalnych wydatkach na obronę, w tym o pomocy militarnej dla Ukrainy.

Jednak odpowiedź nie rozwiała niepewności. Die Linke zaklina się, że nigdy nie będzie współpracowała z AfD. Ale jest programowo za obniżeniem wydatków na wojsko i domaga się jednocześnie zniesienia tzw. hamulca budżetowego. Zniesienie go jest sposobem nie tylko na zwiększenie wydatków socjalnych, co postulują postkomuniści, ale i na przekazanie dodatkowej pomocy wojskowej dla Ukrainy, czego pod wpływem działań Donalda Trumpa chcą niemieckie partie mainstreamowe.

To w sumie mogłoby doprowadzić do tego, że postkomuniści zagłosowaliby tak jak „faszyści”. Liderzy postkomunistów podkreślili, że jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Die Linke należy do obozu „pokoju” (natychmiastowego zakończenia wojny w Ukrainie), ale zapewnia, że w przeciwieństwie do AfD nie ulega retoryce Kremla. Jan van Aken, jedyny mężczyzna w najwyższym kierownictwie Die Linke, przedstawił koncepcję wysłania do Ukrainy misji rozjemczej z udziałem chińskich żołnierzy. – Oni zapewnialiby realną ochronę przed Rosją – powiedział.