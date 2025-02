Jerzy Haszczyński: Gdyby Polska była Rumunią: Grzegorz Braun i Magdalena Biejat w drugiej turze

Bo Rosja też wydawała pieniądze na bliskiego jej Georgescu, nie robiła tego tylko partia rumuńskiego mainstreamu, która jest oczywiście antyrosyjska.

Czytaj więcej Publicystyka Jerzy Haszczyński: Sędziowie decydują o polityce Rumunii Unieważnienie wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich przez rumuński sąd konstytucyjny budzi wiele wątpliwości. Sędziowie sugerują, że obywatele nie dorośli do demokracji, bo zbyt łatwo ulegają propagandzie z TikToka.

Liderzy UE przyjęli ze spokojem, a niektórzy nawet z radością, anulowanie wyborów przez rumuński sąd. Wszystko pod hasłem: prorosyjską skrajną prawicę, wspieraną fake newsami przez Moskwę, trzeba izolować. Choć przecież w drugiej turze znalazła się też niewspierana przez Moskwę, nieprorosyjska i proeuropejska Elena Lasconi. Lasconi uznała wyrok sądu konstytucyjnego za „deptanie demokracji”. I miała rację.

Przyznała to właściwie, w zawoalowanej formie, nawet szacowna Komisja Wenecka. Podkreśliła, że wybory można odwołać „wyłącznie w bardzo wyjątkowych warunkach”. Czy one zaszły? Tu pojawia się masa wątpliwości.

Polska po rumuńsku. Grzegorz Braun kontra Szymon Hołownia lub Magdalena Biejat

Gdyby Polska była Rumunią, to kto w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobyłby miejsca premiowane startem w walce o najważniejszy urząd? Bez wątpienia odpowiednikiem Călina Georgescu jest Grzegorz Braun – znajdujący się na prawo od Konfederacji, która go usunęła ze swoich szeregów. Georgescu też był krótko związany z AUR, rumuńskim odpowiednikiem Konfederacji, która ostatecznie uznała go za zbyt radykalnego.

Kto jest odpowiednikiem Eleny Lasconi? Porównania nie są doskonałe, bo ona znajduje się w opozycji, a polscy kandydaci na odpowiednika – w koalicji rządzącej. Jej partia, Związek Ocalenia Rumunii (USR), należy na poziomie europejskim do frakcji Odnówmy Europę, dawnego liberalnego ALDE. Czyli gdyby to decydowało, to „polską Lasconi” byłby Szymon Hołownia, szef należącej do Odnówmy Europę Polski 2050.