Czy Rafał Trzaskowski zdoła przekonać Polaków, że nie jest polskim Emmanuelem Macronem i może być jak Donald Trump?

Paweł Musiałek: Rafał Trzaskowski jest polskim Emmanuelem Macronem, symbolizuje świat, z którym Donald Trump walczy

Rafał Trzaskowski na jednej z ostatnich konferencji prasowych dwa razy użył słowa „sprawczość”. Zdaniem Pawła Musiałka, KO na pewno ma plan, by Rafała Trzaskowskiego wybrali ludzie, którzy będą uważać, iż dzięki niemu sprawczość rządu „nabierze rozpędu” i choć trochę zacznie przypominać tę, która charakteryzuje początek rządów Donalda Trumpa. - Oczywiście Trzaskowski mówiąc o tej sprawczości, nawiązuje do pewnej nadziei, która jest obecna, ale to może być broń obosieczna, dlatego że każde zasygnalizowanie, że ten rząd będzie bardziej sprawczy, to wzbudzanie nadziei, którą później będzie bardzo trudno zrealizować. I moim zdaniem nie jest przypadkiem to, że Tusk nie nie tworzył jakichś wielkich strategicznych planów, bo Tusk wie doskonale, że trudno je zrealizować w takiej konstelacji koalicyjnej, z tymi ludźmi, z takim zapleczem, przy takiej polityce, przy takich uwarunkowaniach - ocenił.

Czytaj więcej Dyplomacja Trzaskowski o planie gospodarczym Tuska: Mam nadzieję, że rząd pokaże sprawczość - Co do planów premiera, ja się z tego bardzo cieszę, dlatego że dzisiaj inwestycje są nam bardzo, ale to bardzo potrzebne - mówił prezydent Warszawy, kandydat KO na prezydenta, Rafał Trzaskowski.

Jednocześnie Musiałek przyznał, że źle oceniany rząd Tuska jest obciążeniem dla Trzaskowskiego. - Nie dziwię, że Trzaskowski stara się wyjść jakoś oryginalnie, z jakimiś narracjami, szukać jakichś ciekawych inspiracji – mówił o „trumpowskich” tropach w wystąpieniach kandydata KO gość podcastu.



- Natomiast tak bardzo Trzaskowski do Trumpa nie pasuje, że to, że on stara się faktycznie wchodzić w pewne narracje trumpowskie, moim zdaniem już troszkę tworzy pewien potencjał na memy, bo trudno sobie wyobrazić większy kontrast, niż pomiędzy światem Donalda Trumpa i światem Rafała Trzaskowskiego – zauważył Musiałek. Jak dodał Trzaskowski jest „polskim Macronem, który symbolizuje stary świat liberalistokracji, a nie Trumpem, który ucieleśnia ludowy zwrot przeciwko tego typu osobom".

Czy w świecie Donalda Trumpa wiatr wieje w żagle Konfederacji?

Zdaniem Musiałka symbolizowany przez Donalda Trumpa zwrot w prawo w światowej polityce może być wiatrem w żagle Konfederacji. - To nie znaczy, że Sławomir Mentzen wejdzie do drugiej tury, ale na pewno dzisiaj wiatr wieje w taką stronę, pod którą się może podczepić - stwierdził gość podcastu. - Donald Trump jest dla Konfederacji o tyle wygodny, że on posługuje się prawicową narracją w wydaniu liberalnym czy nawet libertariańskim, który jest bliżej Konfederacji, a dalej od PiS-u - zauważył.

Musiałek dodał, że wzrost Konfederacji będzie „słodko-gorzki", bo z jednej strony oznaczał będzie odpływ wyborców, a z drugiej – partii Jarosława Kaczyńskiego wyrasta koalicjant, z którym można przejąć władzę.