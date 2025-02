Z zebranych przez Isenstadta wypowiedzi współpracowników Donalda Trumpa wynika, że w zamkniętym gronie wyrażał on większe obawy na temat irańskiego zamachu niż publicznie, choć i publicznie to czynił.

Irańskie źródło dyplomatyczne dla „Rzeczpospolitej”: Nie będzie porozumienia, Trump realizuje plan Netanjahu

Najwyższy przywódca Ali Chamenei odrzucił możliwość jakichkolwiek negocjacji z Ameryką, ale pierwsza reakcja Iranu była inna. Szef dyplomacji Abbas Araghczi stwierdził, że jeżeli dla Trumpa warunkiem powrotu do porozumienia jest rezygnacja Iranu z dążenia do wyprodukowania bomby atomowej, to „jest to do osiągnięcia”. Niektórzy już wieszczyli przełom.

Szybko jednak sam Araghczi stwierdził, że nie ma powodu, by ufać Trumpowi, zwłaszcza że zaczął od „maksymalnej presji” na Iran.

– Nic nie będzie z porozumienia, bo Trump realizuje w sprawie Iranu plan przygotowany przez Netanjahu – mówi „Rzeczpospolitej” źródło w irańskiej dyplomacji. A ten plan nie ogranicza się do rezygnacji z broni nuklearnej, lecz obejmuje i irańskie programy rakiet średniego i dalekiego zasięgu.

– Netanjahu, który ma obsesję na punkcie Iranu i od ponad dwóch dekad twierdzi, że zaraz zagrozimy światu bombą atomową, chciałby też, abyśmy zrezygnowali ze współpracy z naszymi sojusznikami od Jemenu po Liban. To wszystko są warunki nie do przyjęcia – podkreśla nasz rozmówca.