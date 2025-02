Stefan Niesiołowski znów zapisał się do partii. Osłabi pozycję Hanny Zdanowskiej?

Jak informuje Onet, Niesiołowski wstąpił do nowo utworzonego koła PO Łódź Centrum, którym kieruje była posłanka Lewicy i Polski 2050, a obecnie radna łódzkiego sejmiku Hanna Gill-Piątek.

Reklama

Stefan Niesiołowski o rządach PiS: Nieprzyjemny, antypatyczny, skorumpowany do szpiku kości system

— To dla mnie wielki zaszczyt, żebym mógł jako członek PO walczyć o to, by nie utracić tego wielkiego skarbu, jakim jest wolność i demokracja odzyskana po ośmiu koszmarnych latach. Był to bardzo nieprzyjemny, antypatyczny, skorumpowany do szpiku kości system, kiedy złodzieje dorwali się do władzy i przez osiem lat swoje brudne, lepkie łapska wkładali do państwowej kasy — powiedział Niesiołowski podczas konferencji prasowej.

Czytaj więcej Polityka Stefan Niesiołowski o rozliczeniu PiS. „Szybka jest dyktatura. Demokracja jest powolna” - To jest powszechne wrażenie, że idzie to za wolno, że idzie to w sposób niebotycznie opieszały - mówił były poseł i wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, pytany o zapowiadany przez koalicję rządzącą proces rozliczania Prawa i Sprawiedliwości. - Ale szybka jest dyktatura. Demokracja jest powolna. Mamy demokrację z jej procedurami. Wiem, że to jest irytujące, czasami śmieszne, groteskowe. Myślę, że parę posunięć można byłoby wykonać szybciej. Pytany o to, kto powinien być kandydatem koalicji rządzącej w wyborach prezydenckich, bez namysłu wymienił nazwisko Rafała Trzaskowskiego.

Dodał, że zwycięstwo koalicji 15 października zostanie dopełnione dopiero po wygranych wyborach prezydenckich. — Jak trafnie napisał Wojciech Młynarski, bardzo źle kończą ci, co się za pewnie poczuli. Ja się nie czuję za pewnie i nie uważam, żeby można było triumfować. Czeka nas ciężka walka o to, by utrzymać w Polsce ten poziom wolności i demokracji, który osiągnęliśmy — zapowiedział.

Zarząd Platformy Obywatelskiej stworzył nowe koła w Łodzi

Pod koniec stycznia Zarząd Regionu Łódzkiego PO RP podjął uchwałę o powołaniu dodatkowych siedmiu kół na terenie Łodzi. Wcześniej wszyscy członkowie PO znajdowali się w jednym kole, na którego czele stała prezydent miasta Hanna Zdanowska. Jej współpracownicy komentowali, że zmiana miała na celu zmniejszenie znaczenia łódzkiej liderki PO.