Karol Nawrocki: Doprowadzę do obniżki cen prądu o 33 proc. „W ciągu 100 dni”

Nawrocki: Jako prezydent zwołam specjalny szczyt przeciwników Zielonego Ładu

Podczas spotkania popierany przez PiS kandydat na prezydenta zapowiedział, że jako prezydent zwoła „specjalny szczyt przeciwników Zielonego Ładu” - najpierw z krajów tworzących Trójmorze, a później „przekonując wszystkich przywódców państw, że tę ideologię trzeba odrzucić”.

Nawrocki ocenił, że środki na obniżenie cen energii elektrycznej można również pozyskać z aukcji uprawnień do emisji (EU ETS). - Płacimy zielone podatki, a środki finansowe z aukcji ETS, które powinny trafiać do polskich gospodarstw domowych, muszą do nich wrócić. To drugi krok do tego, aby ceny energii elektrycznej były o 33 proc. niższe – przekonywał.

Kandydat na prezydenta obiecał też likwidację programu dopłat do samochodów elektrycznych. - Korzysta z niego kilkadziesiąt tysięcy zazwyczaj bardzo bogatych osób. Za te programy płacimy wszyscy. Po zlikwidowaniu tych projektów te środki finansowe muszą wzmocnić nasze rachunki – stwierdził. Jak dodał, kolejnym krokiem na drodze do obniżenia kosztów energii powinno być odejście od kontraktów różnicowych na odnawialne źródła energii. - Przekraczają one kwotę umowy. Płacimy więcej niż trzeba – powiedział. - Nie będziemy płacić tyle za prąd w państwie, które ma czarne złoto, czyli węgiel - podkreślił.

Wybory prezydenckie 2025. Kto chce kandydować?

Chęć startu w wyborach prezydenckich zadeklarowali dotąd Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Katarzyna Cichos, Szymon Hołownia (Polska 2050), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Karol Nawrocki (popierany przez PiS), Joanna Senyszyn, Romuald Starosielec, Piotr Szumlewicz, Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy) oraz Adrian Zandberg (Partia Razem). Jeden z założycieli „Kanału Zero”, Krzysztof Stanowski, podczas transmisji na żywo w serwisie YouTube także ogłosił niedawno, że zamierza kandydować w wyborach prezydenckich. Zaznaczył on jednak, że nie chce wygrać wyborów, a „uwypuklić wyborczą katastrofę”.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja 2025 r., ewentualna druga – 1 czerwca.