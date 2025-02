Ekspert o USA: To nie od Donalda Trumpa bierze się całe zło. On jest jego skutkiem

Dr hab. Włodzimierz Batóg: Trump jest konsekwentny i robi to, co zapowiadał. Obliczył osiągnięcie efektu

Dr hab. Włodzimierz Batóg mówił także o tym, jak Amerykanie obecnie oceniają Donalda Trumpa. Z sondażu z 20-21 stycznia wynika, że zadowolenie z prezydentury Trumpa wyrażało 47 proc., a niezadowolenie – 39 proc. Tydzień później zadowolonych z prezydentury Trumpa było 45 proc. ankietowanych (spadek o dwa punkty procentowe), a niezadowolonych – 46 proc. (wzrost o 7 punktów procentowych).

- Myślę, że niezadowoleni to nadal w większości przede wszystkim zawzięci i zaprzysięgli zwolennicy Bidena – ludzie, którzy z zasady nie lubią Trumpa. Zawsze tak było, że na początku te emocje były wielkie, ale choć przewidywałem jakieś protesty, okazało się, że nie – że Demokraci odnieśli tak sromotną porażkę, że tego typu rzeczy – ani przy okazji zaprzysiężenia ani po wyborach – nie przyszły do głowy - powiedział ekspert. - Na razie nie ma podglebia do tego typu buntów. Uważam, że grupa niezadowolonych to ta sama grupa ludzi, która – żeby się paliło i waliło – i tak będzie Trumpa nienawidzić, bo zawsze tak było. A rezultaty będą go bronić – jeśli będzie osiągał sukcesy i będzie na tyle umiejętnie politykę prowadził, że odczuje to jego przeciętny wyborca, to będzie dla niego rosło poparcie - zaznaczył.

- Trump robi to, co zapowiadał, co może być dziwne. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, że politycy mówią jedno, robią drugie, a później wychodzi z tego jeszcze coś innego. Tymczasem tutaj mamy inną sytuację – Trump powiedział, co zrobi, i to robi. To jest przemyślane i konsekwentne, obliczone na osiągnięcie efektu, czyli spowodowanie takich zmian, żeby nie dało się ich już odwrócić. Albo odwrócić za 30-40 lat – stwierdził dr hab. Włodzimierz Batóg. - Zmiany Reagana były głębokie, zmiany Clintona były głębokie – zwłaszcza gospodarcze – ale potem przyszły czasy neoliberalizmu Busha, a później Obamy. Gospodarka amerykańska przestała spełniać oczekiwania zwykłych ludzi. Z tego wziął się Trump – z tego, że gospodarka przestała spełniać oczekiwania zwykłych ludzi. Ludzie uważają, że Trump jest produktem – że od niego bierze się całe zło. Tymczasem on jest skutkiem tego zła – w wymiarze społecznym, politycznych, gospodarczym – które powstało wcześniej. Trump jest efektem tych zmian – gdyby nie doszło nie zaburzeń gospodarczych i nieprawdopodobnego finansowego elitaryzmu, to Partia Herbaciana, o której mówiło się dużo około dziesięciu lat temu, w ogóle by nie zaistaniała, a Trump nie miałby racji bytu. Natomiast liberalizm poszedł tak ostro na lewo, że ludzie zaczęli się wobec tego buntować - zaznaczył.

Skąd sukces Donalda Trumpa? - Ponieważ nie było w Partii Republikańskiej – która poszła w stronę Partii Demokratycznej i stworzyła trochę oligarchiczną elitę władzy – to republikanie postawili na kogoś, kto się nie bał i był niezależny finansowo, kto miał swoje pieniądze. To jest to, co Demokratów rozsierdziło. Jeżeli Demokraci byli uzależnieni – tak samo jak republikanie – od ludzi, którzy dawali im pieniądze, to siłą rzeczy musieli tych ludzi brać pod uwagę. A Donald Trump miał własne interesy i własne pieniądze, mógł robić, co chce – powiedział dr hab. Włodzimierz Batóg, profesor w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.