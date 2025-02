Przydacz: Andrzej Duda i Karol Nawrocki mają podobne poglądy

Marcin Przydacz odniósł się także do tekstu „Rzeczpospolitej”, w którym piszemy, że prezydent Andrzej Duda nie będzie wspierał w kampanii prezydenckiej kandydata PiS ani innych pretendentów do najważniejszego urzędu w państwie.

- Nie sądzę, aby Pałac Prezydencki chłodno spoglądał na Karola Nawrockiego. Być może są tam postacie, które próbują grać swoją polityczną grę. Widziałem wielokrotnie spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Karolem Nawrockim – jeszcze jako prezesem IPN-u – i one były zawsze w miłej i ciepłej atmosferze. Myślę, że w wielu aspektach panowie mają podobne poglądy. A to, że są współpracownicy prezydenta, którzy próbują grać powyżej swojej wagi, to już się do tego przyzwyczailiśmy - stwierdził.

Jak powiedział Przydacz, „nie uważa, że prezydent Duda ma jakąś potrzebę albo obowiązek angażować się bezpośrednio w kampanię wyborczą”. - Jest prezydentem Polaków, ale wszyscy wiemy jakie ma poglądy i raczej poglądy skrajnej lewicy – a taką reprezentuje Rafał Trzaskowski – nie są mu bliskie - podkreślił.

Przydacz: Relacje Polska-USA? Tusk nie tworzy dobrej atmosfery do współpracy

Podczas rozmowy Marcin Przydacz powiedział także, że „trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby prezydent Donald Trump przyjechał na szczyt Inicjatywy Trójmorza (TSI)". – To dziesiąta rocznica powołania Inicjatywy Trójmorza. Andrzej Duda jest ojcem tej inicjatywy, ale jej ojcem chrzestnym był Donald Trump, bo dał sygnał polityczny dużego zainteresowania. Ostatnia jego wizyta w Warszawie to była właśnie wizyta na szczycie Inicjatywy Trójmorza. Trzeba dołożyć wszelkich starań, by to powtórzyć - podkreślił Przydacz. - Czy spotka się z Karolem Nawrockim? Tego nie wiem. Nie jest wykluczone, bo nawet w trakcie trwającej kampanii prezydenci i premierzy spotykają się z kandydatami. Odchodzący w niebyt polityczny Justin Trudeau przyjął ostatnio Rafała Trzaskowskiego. Można się spotykać z tymi, którzy wygrywają – ja bym chciał, żebyśmy się spotykali z tymi, którzy wygrywają, czyli z Donaldem Trumpem. A można też z tymi, którzy przegrywają – Justin Trudeau jest przegranym - stwierdził polityk.

Jak – zdaniem Przydacza – powinniśmy podchodzić do amerykańskiej administracji? - To jest absolutna racja stanu polski mieć jak najlepsze relacje z USA. To kluczowy sojusznik. Powinniśmy być proaktywni – proponować pewne rozwiązania. Nie łudźmy się, że prezydent Trump wstaje rano i myśli o tym, co tam się dzieje w Polsce. On ma setki innych tematów. Polska jest ważnym tematem, ale nie najważniejszym. Polska w tej układance ma swoją rolę do odegrania, ale musimy być proaktywni - powiedział poseł. - Polska dyplomacja musi mieć zdolności do oddziaływania, a obawiam się, że to trudne przy tych wszystkich złych słowach. Słyszałem od samych republikanów w Waszyngtonie, że pamiętają zdjęcie, na którym Tusk przykłada Trumpowi pistolet z placów do pleców. To rzeczy symboliczne, ale dużo mówiące. Bez względu na to, czy lubią demokratów czy republikanów, Amerykanie mówią: chwila, to nasz prezydent. Jakiś pan Tusk będzie go straszył pistolecikiem? To nie tworzy dobrej atmosfery do współpracy - stwierdził polityk. - Polska powinna być przy stole, a mam wrażenie, że nas przy tym stole nie ma. A jak się nie jest przy stole to jest się na stole w menu - zaznaczył.