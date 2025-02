Donald Trump o Strefie Gazy: USA przejmą kontrolę

- USA przejmą kontrolę nad Strefą Gazy i my wykonamy tam też robotę - powiedział Trump podczas konferencji prasowej. - Będziemy jej właścicielami i będziemy odpowiedzialni za usunięcie wszystkich groźnych niewypałów i innej broni z tego terenu – dodał. - Wykonamy światowej klasy pracę - podkreślił. - Jeśli jest to konieczne, zrobimy to, przejmiemy to miejsce, rozwiniemy je, stworzymy tysiące, tysiące miejsc pracy i będzie to coś, z czego cały Bliski Wschód będzie bardzo dumny – podkreślił prezydent USA.

Na pytanie kto będzie mieszkał w Strefie Gazy, Trump odparł, że stanie się ona domem dla „mieszkańców świata”, wśród których – jak mówił - będą też Palestyńczycy. Jednocześnie mówił jednak także o stałym wysiedleniu Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Według Trumpa Strefa Gazy ma potencjał, by stać się - jak stwierdził - „bliskowschodnią Riwierą”.

Trump nie odpowiedział bezpośrednio na pytanie w jaki sposób USA zamierzają przejąć i kontrolować Strefę Gazy, w której mieszkają obecnie ponad 2 mln Palestyńczyków. Nie jest jasne, czy Trump zamierza wysłać do Strefy Gazy amerykańskich żołnierzy. - Zrobimy to, co będzie konieczne – powiedział jedynie.

Zapowiedź przejęcia kontroli nad Strefą Gazy przez USA stoi w sprzeczności z wieloletnią polityką Waszyngtonu wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie, która przewidywała iż Strefa Gazy będzie częścią przyszłego niepodległego państwa palestyńskiego, obok Zachodniego Brzegu. Jak zauważa Reuters, przymusowe wysiedlenie Palestyńczyków byłoby sprzeczne z prawem międzynarodowym i spotkałoby się zapewne ze sprzeciwem nie tylko Palestyńczyków i państw arabskich, ale też zachodnich sojuszników USA.