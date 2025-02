Czarnek o swoim starcie w wyborach prezydenckich: Po dwóch kadencjach Nawrockiego

„Który z kandydatów na prezydenta ma Pani/Pana zdaniem większą szansę na to, by być prezydentem łączącym Polaków o różnych poglądach politycznych?” - takie pytanie zadaliśmy w sondażu SW Research dla rp.pl. Do wyboru ankietowani mieli dwóch kandydatów, którzy prawdopodobnie spotkają się w II turze - Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego.