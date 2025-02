Konrad Kobielewski: Kanada powinna przyjąć strategię „Canada First”, stając się supermocarstwem energetycznym

Co się zmieni w relacjach transgranicznych?

Kanada skupi się na innych partnerach handlowych, co jest opóźnione, ale konieczne. Przede wszystkim nasz obecny rząd nie dostrzega potencjału kraju jako dostawcy energii dla świata. Premier Trudeau poważnie zaszkodził naszym stosunkom handlowym z Europą i Japonią, odmawiając sprzedaży im gazu ziemnego, co mogłoby pomóc w zmniejszeniu ich zależności od Rosji. Może teraz coś się zmieni. To zarówno nasza potrzeba ekonomiczna, jak i moralny obowiązek, aby dostarczać światu energię. Mam nadzieję, że ideologiczny przeciw rządu wobec wydobycia surowców naturalnych w końcu się zakończy. Obecny stan rzeczy sprzyjał Stanom Zjednoczonym, pozwalając im kupować nasze towary po niższej cenie.

Donald Trump oskarża Kanadę o to, że z jej terenu przemyca się fentanyl i migrantów. Czujecie się winni?

Fentanyl i nadużycia naszego systemu imigracyjnego od dłuższego czasu są częścią kanadyjskiej debaty politycznej, bo mają wpływ na nas także na poziomie krajowym. Deklaracja Trumpa o stanie wyjątkowym na granicy z Kanadą stawia nas na równi z Meksykiem i Chinami, co nie jest do końca sprawiedliwym porównaniem. Niemniej jednak Kanadyjczycy od dawna domagają się lepszej ochrony granic oraz zaostrzenia działań przeciwko narkotykom, więc może to zmotywować naszych liderów do podjęcia działań w tej sprawie.

Jak kanadyjscy konserwatyści przyjęli wybór Trumpa – z ulgą czy ze strachem?

Donald Trump jest postacią budzącą kontrowersje, nawet czasem wśród kanadyjskich konserwatystów, ale jego zdecydowane zwycięstwo to triumf bliskich nam ideałów i inspiracja dla konserwatystów na całym świecie. Sygnalizuje to pragnienie zmiany w stosunku do liberalnego światopoglądu na rzecz mniejszego rządu, wzrostu gospodarczego, bezpieczeństwa, wolności słowa, zakończenia zielonego ładu oraz kontroli imigracji.