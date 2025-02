Walka z migracją może zakłócić funkcjonowanie strefy Schengen

Przedsiębiorstwa doceniają Schengen

Te tymczasowe utrudnienia nie polegają jednak na pełnej kontroli wszystkich przejeżdżających przez granice. W wielu państwach byłoby to prostu niemożliwe, bo sieć dróg jest już zbyt zintegrowana. Na innych granicach może i dałoby się przywrócić pełne kontrole na starych przejściach, ale byłoby to zbyt kosztowne i doprowadziłoby do zbyt poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu unijnego jednolitego rynku.

Zgodnie z wynikami badania Eurobarometr z 2024 r. 80 proc. przedsiębiorstw uważa, że strefa Schengen oferuje atrakcyjne środowisko dla ich działalności, co prowadzi do tego, że ponad trzy czwarte przedsiębiorstw prowadzi działalność głównie w strefie Schengen. Aż 81 proc. przedsiębiorstw uważa strefę Schengen za jedno z głównych osiągnięć UE.

Kontrole graniczne byłyby ciosem dla gospodarki

Mimo pojawiających się regularnie zagrożeń dla dalszego istnienia Schengen Komisja Europejska nigdy nie sporządziła analizy o możliwych kosztach przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych. Ale zajmowali się tym różni eksperci w czasach, gdy zagrożenie to było najpoważniejsze, czyli w okresie kryzysu migracyjnego w latach 2015–2016.

Przywrócenie kontroli na granicy kosztowałoby Francję od 1 do 2 mld euro

Z badania zamówionego przez francuski rząd wynika, że w krótkim terminie przywrócenie kontroli kosztowałoby ten kraj od 1 do 2 mld euro, przy czym koszty te rozkładałaby się następująco: połowa to zmniejszenie napływu turystów, 38 proc. – mobilności pracowników przy granicach i 12 proc. – z transportu towarów. W dłuższym terminie natomiast byłyby już znaczące koszty gospodarcze w postaci spadku handlu w ramach strefy Schengen o 10–20 proc. (w zależności od natężenia tych kontroli na granicach). Dla samej Francji byłby to koszt 10 mld euro, a dla całej strefy Schengen – 100 mld euro, czyli ok. 0,8 proc. PKB tego obszaru. Można przewidzieć dodatkowy wpływ na mobilność siły roboczej, inwestycje zagraniczne i przepływy finansowe, ale jest on trudny do oszacowania.