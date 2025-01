- To od SPD, Zielonych i liberałów zależy przeciwdziałanie sformowaniu się większości, której nikt z nas nie chce – dodał Merz.



Friedrich Merz o imigrantach w Niemczech: Tykające bomby zegarowe

Merz przedstawił propozycję przywrócenia stałych kontroli na granicach Niemiec z państwami UE, co de facto oznacza zawieszenie uczestnictwa Niemiec w strefie Schengen, po ataku nożownika z 22 stycznia w bawarskim mieście Aschaffenburg, w którym zginęły dwie osoby, w tym dziecko. Jak się okazało sprawca ataku to Afgańczyk, w przypadku którego procedura azylowa została zakończona, a on sam zadeklarował, że opuści Niemcy w grudniu 2024 roku. Do wyjazdu mężczyzny, który leczył się psychiatrycznie w Niemczech, jednak nie doszło.



To nie tylko antyeuropejskie, ale też niemożliwe do wdrożenia Annalena Baerbock, szefowa MSZ Niemiec, o propozycjach Friedricha Merza

- Jest 40 tys. starających się o azyl, którzy powinni być deportowani – oświadczył Merz. - Lokalni politycy mówili mi w weekend, że są jak tykające bomby zegarowe, chodzące po naszych miasteczkach (...) - dodał.



Merz zarzucił też rządowi Scholza bezczynność wskazując, że ostatni samolot z imigrantami deportowanymi z Niemiec do Afganistanu odleciał pięć miesięcy temu.



Krytycy Merza alarmują, że jeśli CDU przeforsuje ustawę dzięki współpracy z AfD, będzie to forma demontażu „kordonu sanitarnego”, jakim partie establishmentowe otoczyły Alternatywę dla Niemiec, wykluczając współpracę ze skrajną prawicą.