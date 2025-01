Łukasz M. usłyszał zarzuty, po tym jak zrzekł się immunitetu uprzedzając decyzję Sejmu w tej sprawie (wniosek o uchylenie mu immunitetu wpłynął do Sejmu pod koniec 2024 roku). W prokuraturze w Zielonej Górze pojawił się w czwartek przed południem i przez kilka godzin był przesłuchiwany.



M. wszedł do Sejmu z list PiS i jest członkiem klubu parlamentarnego tego ugrupowania. Nie został jednak przyjęty do Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak w 2023 roku doszło do połączenia PiS i Partii Republikańskiej, której członkiem był.



Łukasz M. usłyszał 11 zarzutów. Chodzi o oświadczenia majątkowe

Zarzuty są mu stawiane w związku z publikacjami Wirtualnej Polski. W grudniu 2023 roku portal ujawnił, że w oświadczeniu majątkowym M. nie umieścił nieruchomości, która według ksiąg wieczystych należy do niego. Po publikacji poseł złożył korektę oświadczenia, ale - jak ujawniła w kolejnej publikacji Wirtualna Polska - nie uwzględnił pokoju na poddaszu, który należy do jego mieszkania. Poseł miał też ukrywać informację, od kogo pożyczył 300 tys. złotych.